UD Las Palmas - Albacete: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La espera llega a su fin. La UD Las Palmas vuelve este domingo al Estadio Gran Canaria para abrir la temporada 2026/27 de LaLiga Hypermotion, con el Albacete Balompié como primer rival de un curso en el que los amarillos tratarán nuevamente de pelear por el regreso a Primera División. El encuentro corresponde a la primera jornada y supondrá, además, el estreno oficial de Rubén de la Barrera como entrenador del conjunto insular.

La UD Las Palmas inicia así un nuevo proyecto después de quedarse a las puertas del ascenso la pasada campaña. El Málaga CF puso fin al sueño amarillo en las semifinales del playoff, con un 0-1 en el Gran Canaria y un empate 1-1 en La Rosaleda que dejó el global en 2-1 para los andaluces.

El equipo de Rubén de la Barrera llega al estreno liguero después de cerrar la pretemporada con buenas sensaciones. Los amarillos conquistaron el Trofeo Ramón de Carranza tras imponerse por 1-3 al Cádiz CF, remontando el tempranero tanto local gracias a los goles de Taisei Miyashiro, Manu Fuster y Jefté Betancor.

Enfrente estará un Albacete que mantiene a Alberto González en el banquillo, después de renovar su contrato hasta 2027. El conjunto manchego cerró su preparación con un empate 1-1 ante el Real Murcia, después de vencer por la mínima al Eldense en su anterior ensayo.

El duelo cuenta además con un precedente reciente muy equilibrado. La pasada temporada cada equipo consiguió imponerse como local: La UD Las Palmas venció 2-1 en el Estadio Gran Canaria, mientras que el Albacete se tomó la revancha en el Carlos Belmonte con otro 2-1, resuelto con dos goles manchegos en el tiempo añadido.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Albacete BP, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27, se disputará el domingo 16 de agosto a las 20.30 horas de Canarias (21.30 horas en la Península) en el Estadio Gran Canaria.

Será el primer encuentro oficial de los amarillos esta temporada y también su primera cita ante la afición después de una pretemporada que culminó con la conquista del Trofeo Carranza.

Dónde ver el UD Las Palmas - Albacete BP

El partido entre UD Las Palmas y Albacete BP podrá seguirse a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal que ofrece la competición de Segunda División, disponible tanto en DAZN como en Movistar Plus+. Ambas plataformas ofrecen LaLiga Hypermotion durante la temporada 2026/27.

La competición también está disponible a través de diferentes operadores de televisión como Orange, Vodafone, Lowi, Yoigo o MásMóvil, entre otros, dependiendo de la tarifa contratada.

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