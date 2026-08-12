Desde Valerón hasta Viera: los portadores del icónico '21' de la UD Las Palmas que ahora hereda Bonfanti

El icónico 21 de la UD Las Palmas tiene nuevo dueño, y no es otro que un recién llegado al equipo amarillo: Giovanni Bonfanti. La elección del central italiano sorprendió a los presentes en su presentación oficial, esta mañana en Barranco Seco. Resulta atípico ver cómo un número tan importante para los grancanarios —que invita a pensar en jugadores de la categoría de Jonathan Viera, Juan Carlos Valerón o incluso David Silva— recae ahora en un perfil bien distinto: un defensa. Sin embargo, el perfil de futbolistas que lo han lucido antes en la escuadra isleña resulta de lo más variado. El italiano no es el único zaguero que lo va ha portado.

En los últimos diez años, hasta ocho integrantes del plantel isleño, sin contar al propio Bonfanti, han vestido el 21 en el club insular. Con el regreso de Juan Carlos Valerón al club de su tierra en el curso 2013-14, el número volvía a manos de un futbolista que simbolizaba a la perfección su esencia: magia, clase y puro fútbol canario. El de Arguineguín ya lo había llevado en su primera etapa y, casi 20 años después, volvió a enfundárselo. Cuando se retiró en 2016, el testigo lo recogió Jonathan Viera, quien entonces vivía su segunda etapa en el club luciendo el 20, aunque ya había llevado el 21 entre 2010 y 2012 durante su primera estancia. De mago a mago. El de La Feria es el otro gran exponente del icónico dorsal amarillo en la era moderna, y lo lució con orgullo y calidad por los campos de Primera entre 2016 y 2018.

Mantovani, otro central en portarlo

El mediapunta abandonó Las Palmas en febrero de 2018 para marcharse a China, y el número quedó libre hasta el curso siguiente, cuando Martín Mantovani, central, al igual que Bonfanti, y llamado a ser uno de los líderes del vestuario, no dudó en asumir el reto. El privilegio le duró apenas una temporada. Para la 2019-20, Jonathan Viera regresó por unos meses a la entidad, formando una dupla para el recuerdo con Pedri y recuperando su número predilecto. Tras su marcha de vuelta al Beijing Guoan chino en enero, cedió el testigo a su amigo Tana. Otro futbolista de ese mismo perfil, de la casa y técnico, heredaba el 21 que había dejado su paisano.

En la 2020-21, quedaba de nuevo vacante y Christian Rivera lo asumió durante una única campaña. De cara al curso siguiente, Jonathan Viera regresó al club de su vida, recuperó el 21 y capitaneó a la UD Las Palmas hacia otro ascenso en la 2022-23, agrandando así su leyenda. El mediapunta volvió a ser protagonista, aunque su segunda salida se produjo a mitad de la temporada siguiente, ya en Primera División, tras una relación complicada con Pimienta. En el mercado invernal llegó libre José Campaña, quien aceptó el reto de recoger el testigo. Estuvo con el 21 media temporada y, en la siguiente, cambió al 8, mientras Iván Gil heredaba el histórico dorsal.

Fin a una era con la salida del 'Mago de la Feria'

El centrocampista apenas lo lució media campaña, hasta su salida cedido al Eibar en el invierno de 2025. Entonces llegó Stefan Bajcetic, procedente del Liverpool, que asumió el 21 y pasó sin pena ni gloria por el club durante un año trágico, que estuvo marcado por el descenso de categoría.

El verano pasado retornaba por última vez Jonathan Viera y recuperaba su dorsal de toda la vida, aunque esta vez no contó con el protagonismo esperado. Con su salida ya definitiva de la UD, el de La Feria dejaba libre un número que ahora asume Giovanni Bonfanti. En su presentación, el italiano dejó claro que conoce la simbología que acompaña al 21: «Me han contado la historia y la importancia que tiene para este equipo. Sé que tendré mucha presión, pero estoy preparado. Haré todo lo posible para rendir al máximo y honrar esta camiseta, porque sé cuánto pesa y quiénes la han llevado».