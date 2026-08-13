Veinte minutos con De la Barrera: "Para mí estoy en el Real Madrid. La UD Las Palmas es lo máximo"

Dicen de usted que es obsesivo y un enfermo del fútbol. Que no mira el DNI, adora a De Zerbi y tiene cosas de Jémez. ¿Pero y usted quién es?

Pues un apasionado del fútbol, un enamorado de esto, mi vida, mi pasión y evidentemente, actúo en consecuencia. 24-7, 365 días del año. Sí, soy obsesivo. No miro el DNI, miro rendimiento. Me encanta Roberto de Zerbi, entre otros, y ¿qué más me comentó?

Rubén de la Barrera, esta mañana, en la sala de prensa de Barranco Seco. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Devoto de la cantera.

Sí, me gustan los chicos que lo sienten, que lo viven. Que lo quieren, que lo desean, a mí ese tipo de futbolistas, pues me gustan. Que te transmitan esa energía.

¿Tendría atributos de sentar a Kirian Rodríguez o a Jesé?

No es cuestión de atributos, es cuestión de comunicarse con la gente, de hablar con la gente. Y es cuestión de ir haciendo cosas que eviten, precisamente, que haya gente o jugadores que se vayan quedando atrás. Lo importante es romper con la teoría de que el importante es el titular y el menos importante no lo es. Aquí va de empezar y va de terminar. Si yo le pregunto, ¿quién hará la acción definitiva y quién la va a protagonizar para ganar el partido? Eso puede cambiar en un 50%, mire si es importante el rol con el que se entra desde el banquillo.

¿Seguro que no tiene favoritos o protegidos?

Mi favorito es el equipo. Y estoy convencido de que Jesé o Kirian, por los que me estás preguntando, van a ayudar o van ofrecer un rendimiento del que estará orgullosa la gente.

¿Veremos a una UD poliédrica, que adopte diferentes sistemas tácticos para ganar: del 4-4-2 al 4-2-3-1?

Veremos a un equipo que se tiene que adaptar a lo que va pasando. Si es un punta, si es dos puntas...En el momento que el balón se mueve, todo se mueve. A veces parece que estamos con uno, luego con dos. En ocasiones, con tres. Luego con cuatro atrás. A veces con tres en defensa, luego con cinco. Pero fruto de lo que es este deporte.

¿Su éxito es la supervivencia de Luis Helguera?

No lo veo así, creo que Luis tiene una trayectoria aquí francamente buena y ojalá que yo pueda contribuir a lo que sea todavía aún más.

¿Cuántas veces se vio en la UD Las Palmas?

Pues no lo sé. Alguna, pero seguramente no tantas como te crees [sonríe].

Sonó cada verano.

Como entrenador es bueno, estar ahí. Tenía mucha ilusión por llegar aquí, porque desde fuera es un sitio que me llamaba mucho la atención. Y una vez dentro, confirmo todas esas cosas que sentía cuando aún no estaba.

¿Lo peor del elogiado Valentín Pezzolesi es...?

Lo que tiene que hacer es lo que todos, ofrecer rendimiento y estabilidad. Tiene que dar cuatro pasos al frente, defensivamente hablando, y otros tanto, ofensivamente hablando. Por edad, por trayectoria, por margen, posibilidades...Igual que él, pues margen hay muchísimo. Todo esto le permitirá convertirse en un jugador todavía mucho mejor. Debe confirmarse.

Mel le dijo a Pedri el 'no sabe que es millonario'. ¿Valentín es especial, cómo lo fue Yeremay en su Dépor?

He tenido la suerte de estar con chicos con mucho talento, a pesar de tener la edad que tienen. Yeremay, Rafa Cruz, Valentín, Medina, Adam Arvelo...Son muchos. Cada uno lleva su ritmo y sus tiempos. A veces uno parece que la va a romper y luego no, y viceversa. Luego llega otro, irrumpe y ya no lo saca nadie. Día a día, tranquilidad y que los chicos se vayan cocinando. Hay que empujarlos hacia la élite y el rendimiento.

Me dice un pajarito que se cae Cherubini y que falta Arana.

Dile al pajarito que no tengo ni idea. Lo que sí sé y me preocupa es entrenar con los míos, así como recuperar a los chicos que no están en dinámica del día a día. Eso es lo que más me preocupa y ocupa.

Se refiere a los Recobita, Cedeño, Ale García, Enrique, Sandro y Viti. Es media alineación.

Son muchos, con la particularidad de que se ha caído Clemen, hablamos de gente que será muy importante. Esos chicos que todavía no han podido ni entrar, que vayan poco a poco acercándose. El más agradecido será el grupo.

¿El partido de Carranza es su boceto ideal o un punto de partida?

No, el partido de Carranza estuvo bien jugado en bastantes tramos del partido y otras tantas cosas, toca ajustar. Pero no es el boceto ideal, qué va...

Cuando dice que lo vamos a pasar bien y le gusta el rock and roll, ¿es que prefiere ganar 5-4 que 1-0?

Ni de coña, prefiero ganar y a poder ser, con la portería a cero. Eso de antemano. Lo que pretendo que el equipo tenga ese equilibrio entre el control y la verticalidad. Y eso se convierta en emoción. Y que es emoción impacte en la grada. Y luego eso rebote y nos alimente a todos aún más. Es lo que quiero e ilusionarnos, trata de engancharnos los unos a las otros. Afición-equipo, equipo-club y todos. Instituciones, prensa...Tirar todos e ir de la mano.

Usted no es Dios. ¿Rigor defensivo sin Horkas, Barcia, Mika y Amatucci?

Se logrará de otra manera. Tengo clarísimo que la gente que está y los futbolistas van a ofrecer rendimiento sí o sí.

Usted no es Luis García. Su verbo, pizarra y relación con la cantera le delatan.

No sé si tiene que ver conmigo, a mí Luis García me parece un gran entrenador.

El uso de los laterales o en la variedad táctica, ahí radican más diferencias.

Sí, tendrán un papel diferente según sea el partido. Los veremos más en ataque y otras menos.

¿Cómo se convive con la venta de Horkas?

Toda la situación ha estado bien gestionada y Dinko es un profesional. Él tiene por delante una posibilidad importante para mejorar, esta situación de mercado te lleva a eso. Dinko es un tremendo profesional, lo está demostrando. Y un pedazo de portero también. Pero también contamos con José y Adri. En esa demarcación, pues estamos muy bien.

Si usted dependiese, no vendría otro portero.

No, yo me quedaría como estoy.

¿Entrenaría usted al CD Tenerife?

¿Entrenar al Tenerife? Pero sí acabo de firmar en un club en el que llevo mucho tiempo deseándolo.

Digo en un futuro...

Lo que quiero es ascender con la UD. ¿Cuándo? Ojalá sea este año, sino, pues al siguiente y si no se han cansado de mí y todavía me aguantan, pues al tercero.

Dada la rivalidad. ¿Se lo plantea?

Escuche, son preguntas que no tienen respuesta. Lo único que quiero es ayudar a la UD a ascender a Primera. Y si no es este año, al segundo. Y si no me han echado, pues al tercero.

¿Qué crédito tiene?

No me preocupa, cuando firmo en los equipos no pienso en eso. Ni los créditos ni los descréditos. Lo que me preocupa es currar, funcionar, ayudar a que el jugador mejore y por ende el rendimiento del equipo sea más y mejor.

¿Qué le aporta su equipo de trabajo que lo conforman Cejudo, Aguirre y Bacardit?

Un staff muy complementario. Muy capacitado. Mis compañeros son muy buenos, ahí les puedo transmitir que el staff se desvive por y para la UD. Ojalá lo que recojamos sea directamente proporcional a lo que te estoy contando. Y Cejudo es una persona espectacular, ya ha dejado de sentirse futbolista para sentirse entrenador. Abandona esa faceta y esa visión de jugador pues me complementa, así como ayuda a la toma de decisiones.

¿Bassinga, Arvelo y Acimovic tienen que hacer las maletas?

No, para nada.

¿Cree en la figura del coach o de esa aportación psicológica-motivacional en la caseta?

La mente rige muchas ventanas del rendimiento, y como estamos pendientes de eso, me parece algo vital. Otra cosa es quién y desde dónde se aborda eso. Eso se tiene que construir como se construye todo lo demás (…) Las experiencias son buenas, pero también son buenas sin coach. Esa naturalidad y esa comunicación con el staff, esa proximidad entre el jugador y el staff pueden ayudar a modular los estados de ánimo.

Pero en la tabla de los presupuestos, la UD no está en la cabeza. ¿Cómo piensa contrarrestarlo?

Hemos tocado diferentes aspectos en la entrevista que nos obligan y permite mirarle a los ojos a todo el mundo en esta categoría. Que el Mallorca tiene buena plantilla, sí; que el Almería también, sí. Que el Oviedo, también...Nosotros tenemos una muy buena estructura con muy buenos futbolistas, así como una gran competencia. Vamos con todo al frente y sin mirar atrás.

¿Usted no se cambiaría por Luis García en el Mallorca?

No, yo no me cambio por nadie.

Es como si estuviese en el Real Madrid...

Estoy en el Real Madrid. Evidentemente que sí. La UD es lo máximo.

¿Ha hablado con Juan Manuel Rodríguez?

Sí, hace poco.

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