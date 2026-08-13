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Las bombas del mercado

El Benevento se entromete en la 'operación Cherubini' y todo listo para el 'Horkazo' en la UD Las Palmas

La Roma renueva al extremo hasta 2029 y acelera la cesión al club de la segunda italiana. En el club amarillo, asumen la venta del meta y De la Barrera quiere a Adri Suárez

Cherubini, con la elástica de la Sampdoria.

Cherubini, con la elástica de la Sampdoria. / LA PROVINCIA / DLP

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La opción de Luigi Cherubini para el ataque de la UD Las Palmas va a quedar reducida a cenizas veraniegas. El atacante internacional italiano de la Roma va a renovar hasta 2029 y militará a préstamo en el Benevento de la Serie B italiana. Cherubini, que coincidió con Pedrola en la Sampdoria, contaba con un acuerdo con la UD Las Palmas para jugar en calidad de cedido. Una serie de problemas administrativos han eternizado una operación que era del gusto de De la Barrera. El técnico coruñés echaba hoy balones fuera sobre la caída de la operación de refuerzo del extremo.

"No tengo ni idea. Lo que sí sé y me preocupa es entrenar con los míos, así como recuperar a los chicos que no están en dinámica del día a día. Eso es lo que más me preocupa y ocupa", valoró esta mañana a este medio, a la aseveración de la complejidad de la contratación de Cherubini. Sobre la venta de Horkas a la máxima competición de Emiratos Árabes, sigue su curso. El Horkazo toma cuerpo para dejar cerca de millones en las arcas de la UD. Desde el banquillo grancanario, De la Barrera asume el adiós y realza la profesionalidad del arquero croata, qe llegó libre a la Isla hace dos años -descendió con Cillessen y se consagró en la 25-26 en la categoría de plata como el mejor activo de la UD-.

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