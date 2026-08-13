Para Kirian subir no es una falta de respeto: "Si sigo en la UD Las Palmas es para llegar a Primera"

El vuelo de míster brazalete hacia Primera. Subir no es una falta de respeto. A tres días del inicio de la competición liguera ante el Albacete Balompié en el Gran Canaria (domingo, 20.30 horas, LaLiga TV), el capitán Kirian Rodríguez hizo alarde de ambición para contradecir el discurso más conservador del presidente Miguel Ángel Ramírez -en el que aseveró que hablar de "ascenso era una falta de respeto" a la competición, los rivales y que era preciso "no vender motos"-.

"Si me preguntan digo que sigo en la UD porque quiero volver a la Primera. Es una deuda pendiente, tengo esa espinita clavada. Seguiré intentándolo hasta que lo consiga". Pide asumir los tiempos de la competición: "El equipo tiene que empezar poco a poco, con buenas sensaciones, con sumar puntos y llegar cuanto antes a los 50. El inicio de temporada marca y mucho. En los primeros cuatro partidos se puede ver hacia dónde va el equipo y hasta dónde puede llegar".

Sobre si el potencial técnico y futbolístico del actual plantel es inferior a la de la pasada 25-26 con Luis García Fernández, pone el ejemplo del caché de Mika Mármol como referencia pero insiste en esperar al término del curso para establecer veredictos. "Teníamos futbolistas como Mika, que era de Primera. Veremos el nivel de los chicos, de los que ya estaban en la casa y de los que llegan [ayer fue presentado Bonfanti]. Mika era diferencial para la posición que defendía. Probablemente no podemos competir en el mercado para traer a un futbolista así. Tampoco otro equipo de la categoría (...) Pero para responderle a esa pregunta, mejor esperar al final del campeonato".

Valentín I, el cañón

Sobre el nivel de los canteranos, en la etiquetada como 'quinta del Carranza' -ahí figuran Valentín, Medina, Rafa Cruz...-, reclama a gritos mesura en el ambiente y evoca a su estreno con Pepe Mel. "Pues los canteranos me encantan. Tienen un nivel increíble. Lo he dicho de Valentín cuando no estuvo afortunado en sus dos primeros partidos. Le dije a un amigo que había que darle tiempo, ¡dale tiempo! !Tranquilo, es un cañón! Nosotros le damos tiempo y tranquilidad. Espero que todo el mundo se la de porque se la merecen. A mí, en el primer año me matabas, pero a los tres o cuatro años ya gustaba un poquito más. Son chicos muy jóvenes, con cualidades, pero no hay que pedir que sean primeros espadas ya".

El brillo en los ojos de Jefté

Kirian analizó el impacto de dos de los fichajes: Jefté y Sergio Ruiz. Sobre el delantero, puso en valor la emoción de ser de la tierra. El maratoniano de Las Chumberas. "A Jefté lo conozco desde nuestra época en el Tenerife. Estuve en el filial con él. Tengo una relación de bastante cariño y respeto. Sí, le he visto con un brillo, un desparpajo para demostrar que tiene ganas de estar. Esperamos que esa hambre de gol lo tenga durante toda la temporada, porque llegarán muchos y puntos".

De Amatucci a Sergio Ruiz. Cambio de escudero o cromo en la medular. En relación a la vida con el cántabro, saca de su carpeta la foto de la 20-21. "Solo quedamos cuatro de aquel equipo, y ya estábamos Sergio y yo. Es un jugador espectacular, un futbolista de nivel y persona increíble. Su adaptación fue rapidísima. Ha vuelto y para el vestuario es bueno, porque sabe cómo va la casa".

De la Barrera versus García

Sobre las diferencias futbolísticas y tácticas, entre el dogma de Luis García (el 'luisismo') y el de De la Barrera, admite que ahora van a otra velocidad pero que falta tiempo para encajar las piezas.

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"El técnico [Rubén] está intentando transmitir su idea: lo que quiere hacer en cada partido, cómo dominarlos... Hemos visto en el último partido pinceladas de lo que hemos trabajado en Marbella. Llevamos un mes. Con el tiempo nos iremos conociendo entre todos. Nos pide que seamos nosotros y disfrutemos, que todo será más fácil".