Quién es quién en la nueva UD Las Palmas: así quedan los dorsales

La UD Las Palmas ya ha dado a conocer los dorsales con los que sus jugadores afrontarán la temporada 2026-2027. Entre las principales novedades se encuentra Taisei Miyashiro, que lucirá el 11. El futbolista japonés hereda un dorsal que la pasada temporada llevó Marc Cardona hasta el mercado de invierno.

También estrena número Mateo Aćimović, que utilizará el 16, anteriormente en manos de Lorenzo Amatucci.

Los números más simbólicos seguirán perteneciendo a algunos de los principales referentes del conjunto grancanario. Jesé Rodríguez conservará el 10; Sandro Ramírez, el 19, y Kirian Rodríguez, el 20. En ataque, Jefté Betancor portará el 7 y Jeremía Recoba llevará el 9.

Los dorsales de la UD Las Palmas

La relación anunciada por el club queda configurada de la siguiente manera:

Dinko Horkaš Marvin Park Libre Álex Suárez Enrique Clemente Iñaki González Jefté Betancor Sergio Ruiz Jeremía Recoba Jesé Rodríguez Taisei Miyashiro Enzo Loiodice José Antonio Caro Manu Fuster Juanma Herzog Mateo Aćimović Viti Rozada Edward Cedeño Sandro Ramírez Kirian Rodríguez Giovanni Bonfanti Ale García Andrés Rodríguez Libre Libre

De esta forma, los dorsales 3, 24 y 25 permanecen disponibles, una circunstancia que deja margen para posibles movimientos antes del cierre del mercado de fichajes.

Nicholas Opoku, por su parte, todavía no aparece con un número asignado.

Aficionados presencian el entrenamiento de la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria / Iván Icígar Salvador

Los jugadores procedentes de la cantera

La UD Las Palmas también ha definido los dorsales superiores al 25 que utilizarán los futbolistas vinculados a la cadena de filiales y que estarán en la dinámica del primer equipo.

Abou Bassinga llevará el 26; Valentín Pezzolesi, el 27; Carlos Navarro, el 28; Elías Romero, el 29; e Iván Medina, el 30.

Completan este grupo Adam Arvelo, con el 31; Rafa Cruz, con el 32, y Adrián Suárez, que portará el 35.

Por ahora, estos serán los números con los que la nueva UD Las Palmas comenzará su camino en la temporada 2026/2027. Su primer compromiso será este domingo ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria, dentro de la primera jornada de LaLiga Hypermotion.