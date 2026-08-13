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Quién es quién en la nueva UD Las Palmas: así quedan los dorsales

El conjunto amarillo define los números de su renovada plantilla antes de comenzar la temporada 2026-2027 frente al Albacete

Plantilla UD Las Palmas

Plantilla UD Las Palmas / UD Las Palmas

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

La UD Las Palmas ya ha dado a conocer los dorsales con los que sus jugadores afrontarán la temporada 2026-2027. Entre las principales novedades se encuentra Taisei Miyashiro, que lucirá el 11. El futbolista japonés hereda un dorsal que la pasada temporada llevó Marc Cardona hasta el mercado de invierno.

También estrena número Mateo Aćimović, que utilizará el 16, anteriormente en manos de Lorenzo Amatucci.

Los números más simbólicos seguirán perteneciendo a algunos de los principales referentes del conjunto grancanario. Jesé Rodríguez conservará el 10; Sandro Ramírez, el 19, y Kirian Rodríguez, el 20. En ataque, Jefté Betancor portará el 7 y Jeremía Recoba llevará el 9.

Los dorsales de la UD Las Palmas

La relación anunciada por el club queda configurada de la siguiente manera:

  1. Dinko Horkaš
  2. Marvin Park
  3. Libre
  4. Álex Suárez
  5. Enrique Clemente
  6. Iñaki González
  7. Jefté Betancor
  8. Sergio Ruiz
  9. Jeremía Recoba
  10. Jesé Rodríguez
  11. Taisei Miyashiro
  12. Enzo Loiodice
  13. José Antonio Caro
  14. Manu Fuster
  15. Juanma Herzog
  16. Mateo Aćimović
  17. Viti Rozada
  18. Edward Cedeño
  19. Sandro Ramírez
  20. Kirian Rodríguez
  21. Giovanni Bonfanti
  22. Ale García
  23. Andrés Rodríguez
  24. Libre
  25. Libre

De esta forma, los dorsales 3, 24 y 25 permanecen disponibles, una circunstancia que deja margen para posibles movimientos antes del cierre del mercado de fichajes.

Nicholas Opoku, por su parte, todavía no aparece con un número asignado.

Aficionados presencian el entrenamiento de la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria

Aficionados presencian el entrenamiento de la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria / Iván Icígar Salvador

Los jugadores procedentes de la cantera

La UD Las Palmas también ha definido los dorsales superiores al 25 que utilizarán los futbolistas vinculados a la cadena de filiales y que estarán en la dinámica del primer equipo.

Abou Bassinga llevará el 26; Valentín Pezzolesi, el 27; Carlos Navarro, el 28; Elías Romero, el 29; e Iván Medina, el 30.

Completan este grupo Adam Arvelo, con el 31; Rafa Cruz, con el 32, y Adrián Suárez, que portará el 35.

Noticias relacionadas y más

Por ahora, estos serán los números con los que la nueva UD Las Palmas comenzará su camino en la temporada 2026/2027. Su primer compromiso será este domingo ante el Albacete Balompié en el Estadio de Gran Canaria, dentro de la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

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