De la Barrera no se ve en el espejo de Mourinho: "Compartimos la obsesión, pero él tiene muchos títulos y yo ninguno"

De la Barrera no se mira en el espejo de Mourinho. Apasionado del dogma de De Zerbi, que estuvo cerca de firmar por la UD en la 17-18, el técnico coruñés de la UD Las Palmas esconde el once y quiere a Jesé de nueve solitario o escoltado por Jefté Betancor.

"Mourinho y yo compartimos la obsesión, pero él ha ganado muchos títulos y yo ninguno", valoró sobre el preparador del Madrid y protagonista del documental de Netflix. El gallego debuta el domingo a las 20.30 horas en el Gran Canaria ante el Albacete.

"No me espero el domingo la mejor versión, pero sí una versión competitiva que nos permita ganar o estar en disposición de merecerlo. El día a día nos crea hábitos", manifiesta.

Analiza la situación del Bichito y busca su encaje en el primer once de la temporada tras causar baja en el Trofeo Carranza, que mostró la mejor versión del año de la UD con Rafa Cruz por la izquierda. "Jesé estará a disposición, salvo que ocurra algo raro. Es un jugador determinante más allá de la posición que ocupe. Está súper comprometido, va a seguir siendo un referente importante por su jerarquía. Con el paso del tiempo ha dado más sentido a lo colectivo. Ha agregado cosas que le vienen bien a él y al equipo. Lo veo como nueve solitario o con otro compañero arriba".

Espera contar con el fichaje de Bonfanti en la lista de citados y avanza que Opoku estará la próxima semana -el retraso se debe a un problema con el visado-. "Bonfanti trae la ventaja de hacer pretemporada, de competir y está apto. Valoraremos si lo hace de entrada o durante el partido".

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Primer mandamiento del método 'barrerista'

El preparador coruñés, que no puede contar con Enrique Clemente, Ale García, Viti Rozada o Cedeño, recupera a Enzo. Mantiene la duda de Sandro. Demanda una UD más vertical. "Debemos tener el control y sentirlo, tener pausa y a su vez tener referencias con jugadores que ataquen a la profundidad. Tenemos que hacer que el rival de turno no se imagine que, juntando pases, verse comprometido a su espalda. Hemos de tener constancia sin perder lo que nos tiene que dar la estabilidad, que es el control".