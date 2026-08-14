Quevedo explica el UD Las Palmas-Tenerife con una frase viral: "El derbi canario es como un pique de hermanos"

Quevedo ha encontrado una de las formas más sencillas y certeras de explicar qué significa un derbi canario. El artista grancanario ha comparado la rivalidad entre la UD Las Palmas y el CD Tenerife con ese particular vínculo entre hermanos en el que conviven el cariño, el orgullo y las discusiones.

"Es como un pique de hermanos", asegura el cantante en el podcast argentino "Un poco de Ruido". Una definición que ha conectado inmediatamente con numerosos aficionados de las dos islas y que vuelve a poner el foco sobre uno de los partidos más esperados del fútbol canario.

Quevedo amplía la comparación explicando que dos hermanos pueden enfrentarse entre ellos, pero se protegen cuando aparece alguien ajeno: "Tú con tu hermano te puedes pelear, pero si alguien se pelea con él, tú te metes".

La reflexión resume la mezcla de rivalidad y sentimiento compartido que rodea históricamente los encuentros entre amarillos y blanquiazules.

El derbi canario regresa a Segunda División

La frase se ha viralizado justo cuando la UD Las Palmas y el CD Tenerife se preparan para reencontrarse en LaLiga Hypermotion. El primer derbi del curso está previsto para el 3 de enero de 2027 en el Estadio de Gran Canaria, mientras que la vuelta figura en el calendario para el 28 de marzo en el Heliodoro Rodríguez López. Los horarios definitivos dependerán de la programación de LaLiga.

Será el primer enfrentamiento liguero entre ambos conjuntos desde la temporada 2022/23. El último disputado en Siete Palmas tuvo lugar el 26 de noviembre de 2022 y terminó con victoria amarilla por 3-1. Pejiño marcó dos goles, Florin Andone anotó el tercero y Mo Dauda recortó distancias en el tiempo añadido.

Por tanto, cuando vuelva a rodar el balón en enero habrán transcurrido algo más de cuatro años desde el último derbi de Liga celebrado en el Estadio de Gran Canaria. El precedente oficial más reciente entre los dos equipos se produjo posteriormente en la Copa del Rey, con triunfo del Tenerife por 2-0 en el Heliodoro.

Una rivalidad que vuelve a unir a Canarias

El regreso del Tenerife a Segunda y la presencia de la UD Las Palmas en la categoría recuperan una de las fechas señaladas por los aficionados del archipiélago. Un partido que trasciende la clasificación y en el que entran en juego el orgullo insular, las bromas entre amigos y una rivalidad transmitida entre generaciones.

La historia del derbi volverá a escribirse en enero. Hasta entonces, Quevedo ya ha dejado la definición que mejor resume el sentimiento de buena parte de Canarias: dos hermanos pueden discutir y competir por todo, pero siguen perteneciendo a la misma familia.