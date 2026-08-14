Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: "Lo de este pibe es de locos"

Un estreno a lo Pedri y el alucine del vestuario a unas horas del arranque de la competición. El extremo de la UD Las Palmas Rafa Cruz Suárez (Las Palmas de Gran Canaria, 24-10-2009) es uno de los grandes atractivos del 'día 1 del ciclo barrerista'. El pulso ante un Albacete en cuadro, con siete bajas, del domingo (20.30 horas, LaLiga TV) lleva la firma del juvenil, que debutaría con 16 años y ocho meses (6.140 días).

Esta irrupción, tras una alentadora pretemporada, evoca al vuelo de Pedri ante el Huesca en la campaña 19-20. El ahora jugador del Barça y campeón del mundo tomó la alternativa un 18 de agosto de 2019 ante la SD Huesca cuando cumplía 6.110 días. Lo hizo a los 16 años y siete meses.

Titular ante el Cádiz CF en la final del Trofeo Carranza, en el pulso más perfecto con Rubén de la Barrera como entrenador, todo apunta a que tendrá protagonismo ante el bloque manchego. Hay una disputa abierta con Jesé Rodríguez para esa demarcación por la zurda, con Jefté Betancor de pistolero. Taisei Miyashiro figura en la otra banda y por detrás, el tridente Sergio Ruiz, Kirian y Fuster.

En lo referente a la retaguardia, los ya consabidos Marvin Park, Álex Suárez, Herzog y Valentín Pezzolesi. De la Barrera escondió esta mañana su primer once e insiste en contar con "25 titulares".

Rafa Cruz es puro descaro y desborde. Tiene esa capacidad de generar espacios y alcanzar la verticalidad precisa que demanda el preparador coruñés. De Marbella a Barranco Seco, el platanito acumula un mes en un ecosistema profesional. Fue citado por Luis García Fernández para jugar en Cádiz y no disputó ni un minuto. Pero ahora llega el momento de un estreno de campanillas.

"Lo que hace en el campo es de locos", insisten desde la caseta sobre una de las joyas de la corona. Su explosión y la de Valentín, así como la de Iván Medina se puede traducir en un serial de traspasos que pueden dejar en torno a los 45 millones. El paso por Primera, si De la Barrera consigue el ascenso, juega un papel crucial para disparar su cotización.

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Con un paso efímero por el Cadete del Real Madrid, Rafa Cruz Suárez contabiliza siete temporada consecutivas en la base de la UD. Su hermano gemelo Jorge Cruz es otro de los talentos del División del Honor de Héctor Nuez, que acarició la final de la Copa de Campeones. Siendo jugador de categoría benjamín de segundo año, dejó el Veteranos del Pilar para formar parte de la familia pío pío.