Protagonista en la primera jornada
La árbitra Olatz Rivera vuelve al Gran Canaria y pita el UD Las Palmas-Albacete
La colegiada vasca, que dirigió en Siete Palmas la final de la Copa de la Reina que coronó al Barça de Aitana y Putellas, debuta mañana en Segunda y ante los amarillos
La colegiada vasca Olatz Rivera vuelve al Estadio de Gran Canaria tres meses después. La árbitra, que ya pitó la final de la Copa de la Reina del pasado mayo entre el Barça y el Atlético de Madrid, debuta mañana a las 20.30 horas en la categoría de plata con el UD Las Palmas-Albacete Balompié.
La jueza bilbaína, de 29 años, se convierte de esta manera en la segunda mujer en dirigir, como colegiada principal, partidos en la categoría de plata masculina tras Marta Huerta de Aza, árbitra palentina adscrita al Comité Tinerfeño. La citada Huerta de Aza no podía pitar a la UD por estar adscrita al colegio chicharrero.
De esta manera, será la primera ocasión que una colegiada pite al cuadro amarillo en competición oficial. Vuelve a Siete Palmas tras dirigir la contienda del final del ciclo de oro Putellas y ahora tiene su debut en Segunda con este UD-Albacete.
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