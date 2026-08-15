Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Homenaje al joven fallecido en Gran TarajalSecuestro en GuanartemeTiempo en CanariasRafa Cruz, en la UD Las PalmasCB Gran CanariaPolicía Local LPGCLa ULPGC sale del ranking de ShangháiVuelta al cole en Canarias
instagramlinkedin

Protagonista en la primera jornada

La árbitra Olatz Rivera vuelve al Gran Canaria y pita el UD Las Palmas-Albacete

La colegiada vasca, que dirigió en Siete Palmas la final de la Copa de la Reina que coronó al Barça de Aitana y Putellas, debuta mañana en Segunda y ante los amarillos

Olatz Rivera.

Olatz Rivera. / LA PROVINCIA / DLP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La colegiada vasca Olatz Rivera vuelve al Estadio de Gran Canaria tres meses después. La árbitra, que ya pitó la final de la Copa de la Reina del pasado mayo entre el Barça y el Atlético de Madrid, debuta mañana a las 20.30 horas en la categoría de plata con el UD Las Palmas-Albacete Balompié.

La jueza bilbaína, de 29 años, se convierte de esta manera en la segunda mujer en dirigir, como colegiada principal, partidos en la categoría de plata masculina tras Marta Huerta de Aza, árbitra palentina adscrita al Comité Tinerfeño. La citada Huerta de Aza no podía pitar a la UD por estar adscrita al colegio chicharrero.

Noticias relacionadas

De esta manera, será la primera ocasión que una colegiada pite al cuadro amarillo en competición oficial. Vuelve a Siete Palmas tras dirigir la contienda del final del ciclo de oro Putellas y ahora tiene su debut en Segunda con este UD-Albacete.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: las personas que enfermen durante las vacaciones de verano podrán recuperar los días
  2. La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima
  3. La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias
  4. El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio
  5. El viaducto del Guiniguada llega a un tercio de la obra en sentido sur y mantiene la fecha del 23 de agosto
  6. San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
  7. Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis
  8. Once detenidos en una operación contra el tráfico de droga en Castillo del Romeral

La árbitra Olatz Rivera vuelve al Gran Canaria y pita el UD Las Palmas-Albacete

La árbitra Olatz Rivera vuelve al Gran Canaria y pita el UD Las Palmas-Albacete

Así perdió Jesé el brazalete de la UD Las Palmas y el aliento del míster: "Para mí es capitán"

Así perdió Jesé el brazalete de la UD Las Palmas y el aliento del míster: "Para mí es capitán"

Horkas ya es historia en la UD Las Palmas: traspaso a los Emiratos y fin del culebrón

Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: "Lo de este pibe es de locos"

Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: "Lo de este pibe es de locos"

De la Barrera no se ve en el espejo de Mourinho: "Compartimos la obsesión, pero él tiene muchos títulos y yo ninguno"

Quevedo explica el UD Las Palmas-Tenerife con una frase viral: "El derbi canario es como un pique de hermanos"

Quevedo explica el UD Las Palmas-Tenerife con una frase viral: "El derbi canario es como un pique de hermanos"

Veinte minutos con De la Barrera: "Para mí estoy en el Real Madrid. La UD Las Palmas es lo máximo"

Veinte minutos con De la Barrera: "Para mí estoy en el Real Madrid. La UD Las Palmas es lo máximo"

El Benevento se entromete en la 'operación Cherubini' y todo listo para el 'Horkazo' en la UD Las Palmas

El Benevento se entromete en la 'operación Cherubini' y todo listo para el 'Horkazo' en la UD Las Palmas
Tracking Pixel Contents