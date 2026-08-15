De la Barrera saca a la cantera del baúl de los recuerdos: Pezzolesi y Cruz contra el Albacete en el kilómetro uno

De la Barrera y la quinta del Carranza. Los ingredientes de una noche de verano con aroma a folía en el Gran Canaria (20.30 horas, LaLiga TV). Con Horkas en el banquillo como medida estratégica -todo está listo para su venta a la liga de Emiratos Árabes-, la nueva UD inicia el despegue. 67 días después de la eliminación del playoff de ascenso en La Rosaleda, explota el ciclo del revolucionario.

El coruñés Rubén de la Barrera pone en liza a su UD poliédrica con un marcado acento canterano. Valentín Pezzolesi y Rafa Cruz se postulan protagonistas tras maravillar en la final del Carranza. Con Churripi bajo palos, es una versión psicodélica de un equipo lastrado por las bajas -Enrique Clemente, Viti Rozada, Ale García, Cedeño y Recobita-. Sandro va lento pero seguro y precisa de más tiempo de puesta a punto. El Albacete se reencuentra con Jefté, ahora besa el escudo de la UD, en la parte morbosa de la jornada inaugural. Firmó catorce dianas en el reino de El Quijote y se cargó el Madrid en la Copa. También es especial para De la Barrera, que ascendió al fútbol profesional con el Queso Mecánico. Marvin Park, Suárez, Herzog, Valentín, a pierna cambiada, Sergio Ruiz, capitán Kirian, Fuster, Taisei Miyashiro, Cruz y Jefté. El mismo once que se consagró en el segundo Carranzazo. Jesé, que superó unas molestias, conforma otro de los culebrones. Hay que buscarle sitio: hizo once dianas con Luis García y fue pichichi.

Sobre los cimientos de La Nube -nombre del estadio de 234 millones que será sede del Mundial 2030 y la nueva casa de la UD-, florece la cantera. Por fin. Descaro, atrevimiento, diez jabalíes sin el balón y apoyarse en el portero para una salida limpia del esférico. Prohibido pelotazo. Siempre desde el jardín propio. Fieles a la partitura barrerista de la línea defensiva adelantada. Cintura táctica y el creo de la victoria. Un nuevo régimen, una nueva visión del fútbol con Bonfanti en el banquillo.

Faltan dos mimbres de corte ofensivo para cerrar el plantel, ya está preparador el fax de Luis Helguera, y Opoku. El central ghanés, por un problema con el visado, llega en las próximas fechas a la Isla. Con 19 movimientos en relación al plantel del curso pasado con Luis García, hay hambre y apetito con los príncipes del vivero. Más allá de la duda de Cruz o Jesé, el Bichito se complementa con Jefté a las mil maravillas en el 4-4-2. Pero es preciso controlar el esférico y abrir el campo. En esa faceta, debe responder el otro Pedri. Con solo 16 años, el extremo de San Andrés (Arucas) causa sensación en el laboratorio de Barranco Seco. Entre el alucine y el negocio. La quinta del Carranza es una mina. Exige paciencia y el respaldo del partenón.

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Con Horkas rumbo a Dubai por algo más de 4,5 millones, Arana es la bomba. Fuster, Taisei, Jesé y Jefté para alzar el telón del delirio. El ciclo barrerista toma cuerpo. Fin de las probetas. Fe ciega en los platanitos. La impronta del revolucionario. Año I. De la Barrera pulsa el botón de la regeneración.