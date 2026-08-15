Así perdió Jesé el brazalete de la UD Las Palmas y el aliento del míster: "Para mí es capitán"

Jesé, el manco de Gucci. No hay brazalete para un bicampeón de la Champions e imán de las ovaciones del Gran Canaria -108 duelos de amarillo y que afronta su quinta temporada pío pío-. La historia de una derrota en los comicios con Enzo Loiodice -que se cuela en la relación de los elegidos con Kirian Rodríguez, Álex Suárez, Sandro Ramírez- en una votación sin segunda vuelta.

Más allá de la derrota, el estratega coruñés Rubén de la Barrera sí ve al exjugador del Real Madrid como un ejemplo de pundonor y categoría. "Jesé es otro capitán, donde tiene que ser un líder por su calidad y condición es en el campo. Para mí es capitán". Jesé, que quería ver Viera, por ahora debe esperar y lucha por perderse la foto de su suplencia en el banquillo de Siete Palmas. El nuevo Pedri aprieta. Irrumpe Rafa Cruz por la izquierda con un intocable Jefté Betancor.

El '10' y último pichichi Jesé Rodríguez Ruiz se queda fuera de la foto de los cuatro jerarcas del vestuario tras perder el respaldo de la caseta en una votación que corona a Enzo -que ya portó la pieza de jerarquía en el pasado curso-. ¿Manco y suplente? Mañana, se puede repetir el once de Cádiz con dos embajadores de la quinta del Carranza como Valentín Pezzolesi y el citado Cruz.

Kirian y la herencia de Viera

Kirian Rodríguez, el pasado jueves, explicó así la foto de los cuatro mosqueteros y aclaró que se hizo una excepción con Jonathan Viera en la pasada temporada.

«La capitanía va por antigüedad. Estábamos el año anterior con Viera, pues creíamos y sobre todo personalmente que se trataba de una cuestión de respeto. Viera había sido capitán conmigo y siempre me había tratado increíble, nos había cuidado y protegido desde que habíamos subido y el presidente comentó con nosotros que era una decisión nuestra personal de si queríamos que él fuese el capitán. Tenía que serlo por como es, por esa condición de institución que significa para el club y el respeto que le tenemos».

Además, aclaró que la victoria de Enzo en los comicios del vestuario forma parte de la liturgia y protocolo: «El cuarto capitán fue una votación grupal como siempre en la que el vestuario decidee quién es su cuarto capitán». Un movimiento que dejó fuera a Jesé, que opositaba a marcarse un Viera por la prenda. Por ahora, tiene el aliento de De la Barrera y el cariño del partenón del Roque Nublo. Que no es poco.

Los datos en la UD

Kirian Rodríguez: ocho temporadas y 194 partidos

Álex Suárez: siete temporadas y 186 partidos

Sandro Ramírez: cuatro temporadas y 84 partidos

Enzo Loiodice: seis temporadas y 170 partidos

Jesé Rodríguez: cuatro temporadas y 108 partidos