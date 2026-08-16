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UD-Albacete / Primera jornada

Los galones de Jesé pueden con Rafa Cruz: el Bichito, titular con Jefté en la UD Las Palmas

De la Barrera, con Sandro en la lista, apuesta por el '10' y el ariete de Las Chumberas en el 'ataque total'. Horkas, con semblante serio, suplente. Pezzolesi juega por la izquierda en la noche de la árbitra Olatz

Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez. / Cristóbal Ortega / LOF

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Paco Cabrera

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Jesé, siempre Jesé Rodríguez. Huérfano de brazalete, el '10' sale de inicio por Rafa Cruz en relación al once que maravilló en la final del Trofeo Carranza. Con Valentín Pezzolesi por la izquierda, el resto de la primera propuesta de De la Barrera se sabe de memoria: Churripi, Marvin Park, Suárez, Herzog, el lateral tinerfeño, Sergio Ruiz, Fuster, capitán Kirian, Jese, Jefté y Taisei Miyashiro.

En el banquillo pío pío, Adri Suárez, Iñaki, Enzo Loiodice, Acimovic, Sandro Ramírez, Bonfanti, Andrés Rodríguez, Bassinga, Elías Romero, Iván Medina, Rafa Cruz, Villote y el 'traspasado Horkas' -con las maletas y todo listo para su salida a los Emiratos Árabes a falta de unos flecos-. Contando con Valentín, hay seis platanitos en la relación de convocados de De la Barrera. Toda una declaración de intenciones ante un Alba que llega mermado con ocho bajas.

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Con Mariño bajo palos, con Lluis López, Pepe Sánchez y Vallejo -que se quedó a las puertas del ascenso el 21-J de 2015 con el Zaragoza en el Gran Canaria- en la retaguardia. Cinco hombres en la medular manchega con Fran Gámez, San Bartolomé, Ortuño, Corpas y Neva. Para tratar de poner en apuros a Churripi, el doblete de pólvora Álex Rubio y Obeng.

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