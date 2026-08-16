El renacido Sandro es el héroe de la UD Las Palmas del vértigo y los 'platanitos'

Sandro Ramírez es el héroe. Un renacido para abrir boca. Sandrator nunca falla. El ariete, que regresaba tras un año de calvario, certificó una victoria agónica ante el Albacete en el 93' (2-1) para autoproclamarse como primer monarca del 'barrerismo'.

Jesé adelantó a los isleños (21') y San Bartolomé hizo la igualada (84') para darle más angustia a este primer kilómetero de LaLiga. Fue la noche de los estrenos de Cruz y Romero, así como de la brillante intervención de Bonfanti. La UD poliédrica pasaba por ver a Jesé en el puesto de Jefté y a Jefté tirado a la banda izquierda. Además, en ocasiones el '7' bajaba a defender para escoltar a Bonfanti en tareas defensivas. El tanto del Bichito (21') fue un botín escaso para lo mostrado por los amarillos en el primer tiempo. Un fantasioso Fuster, lo más próximo a Viera, y la clase de Miyashiro pudieron liquidar el pulso en el primer acto de la temporada. El 1-0 fue mérito del japonés, que cuenta con la colaboración del victoriano Fuster.

Desde la derecha, el cuero acabó en las botas del '10' y ahí es letal. En el reservado de la gloria, no hay nadie como el pichichi de la 25-26. Pero esto es el 'barrerismo', aquí atacan todos y defiende hasta el apuntador. Compromiso y un escudo que brilla. A los 150 segundos, Jefté deja pasar el esférico al borde del área y Fuster aparece de forma sorpresiva -es el rey de las sombras-. Remate quirúrgico que toca en el palo tras superar a Mariño. El valenciano, otro ex del Alba como Jefté, Cedeño o De la Barrera, desperdició un tiro desde la frontal en la segunda llegada. De la Barrera apostó por dos puntas, con Jesé y Jefté, y cedió el protagonismo a las subidas de Marvin y Pezzolesi. Pero el balear le duró nueve minutos.

El Bichito arrancó la primera ovación del Gran Canaria en una recuperación de raza y coraje. Como hacía Raúl González en el Bernabéu. Es amor a primera vista. Por parte de la formación albaceteña -muy tímida y solo enrabietada por los chispazos del anárquico Rubio- llegó el tiro de Corpas. Pase de oro de Fuster a Jefté y el Harry Kane de Las Chumberas se enreda ante Vallejo. En el serial de la vida sin Marvin, De la Barrera lo vio fácil: debut de Bonfanti y Valentín a pie natural.

La colegiada Olatz Rivera amonesta a Ortuño de forma incorrecta por una patada al aire ante Jefté. Apareció en el 21 Bonfanti para tapar cualquier hemorragia por la zurda. Y en el minuto 21, Taisei Miyashiro conectó con Fuster y el balón le llegó a Jesé en la zona cero de la gloria para definir como un killer. El brazalete del gol es para el Bichito. Exquisito para ajustar el esférico a la base del palo y dedicárselo a De la Barrera. Tanto con dedicatoria y la reivindicación a lo grande tras perder la votación del brazalete para ser cuatro capitán.

Mientras bailaba el Gran Canaria, a Olatz Rivera se le fue la mano con otra amarilla gratuita, ahora para Kirian. San Bartolomé también se llevó la amonestación. El preparador visitante Alberto González pensó que todo se trataba de una broma de cámara oculta. Fuster dejó otro regate fantástico tras deshacerse de dos contrarios con un gesto de cintura. Miyashiro elevó su cuota de divismo con otro control fantástico que levantar el Gran Canaria. Tanto anulado a Jesé -Jefté sí estaba bien posicionado- y un primer acto sin excesivas complicaciones.

El uso de los espacios de la UD es muy inteligente. No hay un pase atrás. Contra de Taisei y la finalización careció de precisión. Obeng se lesiona de forma fortuita y ovación a Jesé (60') que deja su puesto a Cruz. Debut a lo Pedri de un nuevo talento del Juvenil. El extremo de San Andrés de Arucas tuvo con un cabezazo la opción de liquidar el encuentro. Hasta el 70', cayó la formación amarilla en un efecto narcótico y se olvidó de la sentencia. Enzo ocupó la posición de Ruiz y Jefté, ahora sí, se quedó como único referente ofensivo.

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Golpeo salvaje de Valentín y no llega la sentencia. Tanto de San Bartolomé y minutos de angustia. Hasta que llegó el héroe Sandro, alias el renacido.