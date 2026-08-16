Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A prisión por matar a un joven en Gran TarajalTiempo en CanariasUD Las PalmasLotería Nacional Gran CanariaGran incendio forestal en Gran CanariaPolémica en el día grande en GuiaAnimales ocultos en LPGCGas de la risaMarruecos se expande sobre el Sáhara
instagramlinkedin

UD Las Palmas - Albacete: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

Rubén de la Barrera debuta oficialmente en el banquillo amarillo ante el Albacete Balompié, buscando el ansiado regreso a Primera División

Jefte, ex del Albacete, celebra un gol ante la UD Las Palmas en el Estadio Municipal Carlos Belmonte

Jefte, ex del Albacete, celebra un gol ante la UD Las Palmas en el Estadio Municipal Carlos Belmonte

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

El balón vuelve a rodar en el Estadio de Gran Canaria. La UD Las Palmas inicia este domingo la temporada 2026/27 de LaLiga Hypermotion frente al Albacete Balompié, en una primera jornada que marcará también el debut oficial de Rubén de la Barrera en el banquillo amarillo.

El equipo insular afronta un nuevo intento de regresar a Primera División después de que el Málaga CF frustrara su ascenso la pasada campaña en las semifinales del playoff, con un resultado global de 2-1.

El equipo de Rubén de la Barrera llega al estreno liguero después de cerrar la pretemporada con buenas sensaciones. Los amarillos conquistaron el Trofeo Ramón de Carranza tras imponerse por 1-3 al Cádiz CF, remontando el tempranero tanto local gracias a los goles de Taisei Miyashiro, Manu Fuster y Jefté Betancor.

Enfrente estará un Albacete que mantiene a Alberto González en el banquillo, después de renovar su contrato hasta 2027. El conjunto manchego cerró su preparación con un empate 1-1 ante el Real Murcia, después de vencer por la mínima al Eldense en su anterior ensayo.

El duelo cuenta además con un precedente reciente muy equilibrado. La pasada temporada cada equipo consiguió imponerse como local: La UD Las Palmas venció 2-1 en el Estadio Gran Canaria, mientras que el Albacete se tomó la revancha en el Carlos Belmonte con otro 2-1, resuelto con dos goles manchegos en el tiempo añadido.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido UD Las Palmas - Albacete BP, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Hypermotion 2026/27, se disputará el domingo 16 de agosto a las 20.30 horas de Canarias (21.30 horas en la Península) en el Estadio Gran Canaria.

Será el primer encuentro oficial de los amarillos esta temporada y también su primera cita ante la afición después de una pretemporada que culminó con la conquista del Trofeo Carranza.

Dónde ver el UD Las Palmas - Albacete BP

El partido entre UD Las Palmas y Albacete BP podrá seguirse a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal que ofrece la competición de Segunda División, disponible tanto en DAZN como en Movistar Plus+. Ambas plataformas ofrecen LaLiga Hypermotion durante la temporada 2026/27.

La competición también está disponible a través de diferentes operadores de televisión como Orange, Vodafone, Lowi, Yoigo o MásMóvil, entre otros, dependiendo de la tarifa contratada.

Noticias relacionadas y más

Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido UD Las Palmas - Albacete BP.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet avisa de un cambio de tiempo en Canarias mañana domingo: bajan las temperaturas y se retira la calima
  2. La desesperada carrera de una familia para coger su vuelo a Canarias
  3. La Lotería Nacional de este sábado 15 de agosto cae en Las Palmas de Gran Canaria y reparte suerte también en Tenerife
  4. El desalojo del Centro Comercial Sotavento entra en su recta final: solo queda un negocio para que el Puerto de Las Palmas recupere el espacio
  5. El viaducto del Guiniguada llega a un tercio de la obra en sentido sur y mantiene la fecha del 23 de agosto
  6. San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo
  7. Cherubini y Arana para vestir de Armani a la UD Las Palmas: el toque final de la metamorfosis
  8. Once detenidos en una operación contra el tráfico de droga en Castillo del Romeral

Las Palmas - Albacete, en directo: última hora del partido

Las Palmas - Albacete, en directo: última hora del partido

UD Las Palmas - Albacete: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

UD Las Palmas - Albacete: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La árbitra Olatz Rivera vuelve al Gran Canaria y pita el UD Las Palmas-Albacete

La árbitra Olatz Rivera vuelve al Gran Canaria y pita el UD Las Palmas-Albacete

De la Barrera saca a la cantera del baúl de los recuerdos: Pezzolesi y Cruz contra el Albacete en el kilómetro uno

De la Barrera saca a la cantera del baúl de los recuerdos: Pezzolesi y Cruz contra el Albacete en el kilómetro uno

La historia de Horkas en la UD Las Palmas se agota: la venta a los Emiratos está que arde

Así perdió Jesé el brazalete de la UD Las Palmas y el aliento del míster: "Para mí es capitán"

Así perdió Jesé el brazalete de la UD Las Palmas y el aliento del míster: "Para mí es capitán"

Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: "Lo de este pibe es de locos"

Rafa Cruz, un debut a lo Pedri en la UD Las Palmas y el alucine: "Lo de este pibe es de locos"

De la Barrera no se ve en el espejo de Mourinho: "Compartimos la obsesión, pero él tiene muchos títulos y yo ninguno"

Tracking Pixel Contents