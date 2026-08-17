El ‘Caso Arana’ se calienta tras sus cero minutos ante el Villarreal: la UD Las Palmas, al acecho

Aumentan las esperanzas de la UD Las Palmas de formar su delantera de ensueño con Juan Carlos Arana como guinda del pastel. El atacante grancanario no disputó minutos en el duelo de la primera jornada de LaLiga EA Sports del Racing de Santander ante el Villarreal en El Sardinero, una sorpresa para los aficionados cántabros. El excanterano del equipo groguet tiene por encima en la rotación a Asier Villalibre, el Búfalo fue uno de los pilares del ascenso de los de José Alberto la temporada pasada en LaLiga Hypermotion.

A la espera de la recuperación de Giorgi Guliashvili de su lesión, que apunta a la referencia en punta para el míster ovetense, se esperaba que Arana fuese la alternativa al exjugador del Athletic Club en el puesto de 9. Sin embargo, el estreno liguero dejó claro que de momento no es así. Yassir Zabiri, reciente fichaje de los santanderinos procedente del Rennes, jugó antes que el isleño, entrando al campo en el 69’. El jugador quiere estar en Primera pero la competencia en su puesto es feroz. Esta es una situación que deja a Arana en una posición compleja, ya que careció de protagonismo durante el curso pasado y arrastra varios rumores sobre su futuro desde inicios de este 2026.

El sueño de una delantera de la casa y con mucho gol

No es un secreto para nadie que la UD quiere a Arana. La posición de ariete no es la que mayor urgencia apremia, teniendo en cuenta el rendimiento de Jesé, las expectativas con Jefté y el posible resurgir de Sandro, aunque este último esté más tirado a banda. Sin embargo, Arana es la excepción. Luis Helguera no mira el mercado de delanteros por nadie más que por el jugador racinguista porque, más allá de su calidad y olfato goleador, encaja en la canariedad del nuevo proyecto.

La jornada clave para su futuro será la de este próximo fin de semana, cuando el Racing se enfrente al Getafe el domingo (18.30 horas, La Liga TV). Desde Santander se cree que, si el grancanario vuelve a perder la pelea con el marroquí y se queda sin jugar, ya tendrá pie y medio fuera del club y podría recalar en el equipo de su tierra. Aunque otros clubs de la categoría, como el Sporting o el Almería, también han mostrado interés por su figura.