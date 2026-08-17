La fe de la UD Las Palmas en los 'platanitos' no era un farol: De la Barrera apuesta por Pezzolesi y hace debutar a Rafa Cruz y Elías

La nueva camada de los platanitos ya es una realidad. Son momentos de ilusión y alegría para la UD Las Palmas después de conseguir, ocho años después, la victoria en el estreno liguero, 2-1 ante el Albacete, y hacerlo además con mucha canariedad y presencia de gente de la casa, canteranos que sienten el escudo como no lo hacen otros. Un aspecto que ya destacó el goleador y héroe de la noche, Sandro Ramírez, tras acabar el encuentro: "Lo importante es tener a gente de aquí, de nuestra casa, como le pasó al Málaga la temporada pasada". Las esperanzas depositadas en los jugadores provenientes del filial eran grandes después de una pretemporada más que seria y, en el debut, a Rubén de la Barrera no le tembló el pulso: titularidad para Valentín Pezzolesi y primeros minutos como profesionales para Rafa Cruz y Elías Romero.

Que el lateral derecho tinerfeño, con orígenes argentinos, iba a salir de inicio era algo de esperar ante el problema que atraviesa la UD en ambos laterales: Clemente y Viti, teóricos titulares, están lesionados y hace una semana el club dejaba salir a Cristian Gutiérrez rumbo al Cádiz. Tan solo Marvin, Villote —otro jugador que sube al primer equipo— y el propio Pezzolesi eran los únicos laterales puros disponibles. El 27 amarillo arrancó a banda cambiada, al igual que en el Carranza, haciéndose amo y señor del carril zurdo mientras Marvin ocupaba su puesto natural en la derecha. Sin embargo, cuando el mallorquín se lesionó a los diez minutos, el tinerfeño tuvo que pasar al costado diestro y Giovanni Bonfanti debutó como lateral izquierdo.

Pezzolesi pudo quitarse el mal sabor de boca que le dejaron sus dos primeros estrenos con el club de su vida. Sus primeros minutos fueron ante el Barça, contra el que sufrió de sobremanera y admitió estar "muy nervioso". Mejor no le fue en la primera jornada del curso pasado ante el Andorra, donde acabó expulsado por doble amarilla en apenas 20 minutos. Sin embargo, mostró tablas y madurez en el arranque liguero en el Gran Canaria. El defensa, de tan solo 19 años, demostró que es un auténtico toro, con un físico de élite, y que, aunque estuvo algo errático en la toma de decisiones, tiene proyección de sobra para pulir sus errores y convertirse en una alternativa sólida para el lateral diestro.

El tercero más precoz

La mayor ovación del partido ante el Albacete se la llevó Rafa Cruz, que debutaba con Las Palmas con apenas 16 años, nueve meses y 23 días. Rubén de la Barrera sacó a jugar a un futbolista de la generación de 2009 que deslumbró en pretemporada y que, pese a que algunos lo veían como titular, el míster gallego entendió que podía ser un revulsivo de lujo. Sus primeros minutos en la élite supusieron el tercer estreno más precoz de un jugador con el club, solo por detrás de Pedri González, con 16 años, ocho meses y 22 días, y Omar Fleitas, que encabeza la lista con 16 años, seis meses y nueve días.

El habilidoso extremo entró en el 60' en sustitución del autor del primer gol, Jesé Rodríguez. Los aplausos del estadio se dirigían hacia un chico que cumplía un sueño y que ha levantado pasiones entre sus fieles. Cruz mostró descaro por la banda, presentándose como una alternativa más que útil para desconcertar a las zagas contrarias. Cuenta con mucha calidad y es un buen exponente de lo que significa el fútbol canario. Al término del encuentro, subió una historia a Instagram con una foto suya de pequeño, disfrutando de un partido de la UD Las Palmas en el Gran Canaria: la sonrisa de un niño que refleja la que tuvo el propio Rafa Cruz aquel 16 de agosto de 2026 que jamás olvidará.

La otra gran noticia de la noche para los platanitos fue el debut de Elías Romero, que, pese a haber sido convocado en más de una ocasión con el primer equipo, tuvo en De la Barrera al primer técnico que apostó por él para darle sus primeros minutos en el fútbol profesional. Entró en el 86', justo después del empate manchego. Un escenario poco amable para estrenarse, pero eso no fue un obstáculo para el almeriense. El ariete demostró mordiente y dejó una gran pared con Sandro para asistir al exjugador del Barça en el gol de la victoria. Un momento que desató la euforia de los aficionados y una preciosa celebración entre tres jugadores que sienten el escudo: Sandro, Rafa Cruz y Elías Romero.

La canariedad es vitamina

Que dos canteranos debuten con el primer equipo es algo que llena de alegría a todo aficionado de la UD Las Palmas, un club al que históricamente le han ido bastante mejor las cosas cuando apuesta por la gente de la casa. Sin embargo, se venía de un curso con Luis García en el que el único jugador en debutar fue Iván Medina. El antecedente más cercano se vivió en la atípica última jornada de la 2024-25, con la UD ya descendida, cuando Diego Martínez, con nada que perder, le dio la oportunidad a Arturo Rodríguez y Josito González. Aquel partido acabó con derrota por 2-0 ante un conjunto catalán que se jugaba su permanencia en Primera División. Rubén de la Barrera lo ha hecho en un contexto bien distinto: una primera jornada, con todo aún en juego, en la que dejó claro que no se iban a hacer parches. Si un jugador de los mayores no puede jugar, ahí estarán los canteranos para sacar las castañas del fuego. Una filosofía que abraza la de otros ilustres en el banquillo insular, como Pepe Mel o García Pimienta.

La canariedad está al servicio del pueblo. Esta UD arranca con ilusión después de unas temporadas en las que esa esencia local parecía haberse diluido. El entrenador gallego se ha mostrado fanático del fútbol que caracteriza a la Isla, ya en su día hizo debutar a la perla Yeremay con el Dépor, y se ha confeccionado una plantilla para elevarlo al cuadrado. Más allá de la presencia de los platanitos, hay que destacar los goles de Jesé y Sandro para conseguir el primer triunfo y los muchos que se esperan de Jefté Betancor durante el curso. Además, para más inri, el club espera por un Juan Carlos Arana, también grancanario, que no jugó en el estreno del Racing ante el Villarreal.