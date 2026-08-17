Luhay Hamido, presidente de la AD Ceuta, próximo rival de la UD Las Palmas: «Esta sensación de abandono por el Estado, crispa a la gente»

¿Cómo están llevando en el club toda la crisis migratoria que está afectando a Ceuta en las últimas semanas?

Se ha ido un poco de las manos. Dentro de lo que cabe estamos aguantando, intentando mantener la moral y estar juntos. Es una situación que lógicamente le afecta al equipo, es normal. No somos de quejarnos y sí de seguir luchando. Nos gustaría que se nos escuchase más y que se nos diese alguna solución a esta situación.

Más allá del plano deportivo, ¿un ciudadano ceutí puede hacer una vida relativamente normal en la ciudad a pesar de la invasión que ha sufrido durante los últimos días?

Hay de todo. Personas que vienen porque quieren buscarse un futuro mejor, pero también hay otras que vienen porque no tienen nada que perder. Por toda esta situación hay mucha gente que no está pudiendo hacer su vida normal. Es complicado. Las playas están llenas, están acampando donde pueden.

¿Ustedes a pesar de las circunstancias están pudiendo entrenar con normalidad?

Sí. El equipo está entrenando con normalidad, regularmente y perfectamente. Aunque es cierto que toda esta situación te afecta a la moral y el ambiente no acompaña. La gente está más preocupada por lo que está pasando, que pensando en fútbol. Al menos todos nosotros tenemos un denominador común que es el Ceuta y estamos con ganas de intentar darle alegrías a la gente y que se puedan entretener un poco con nosotros en los partidos.

De cara al partido con la UD Las Palmas que se debe de disputar este sábado a las 18.00 horas en el Alfonso Murube, teniendo en cuenta que es el primer partido oficial que se va a jugar allí a raíz de la invasión migratoria, ¿se va a poder disputar con normalidad y con todas las garantías de seguridad para los equipos y los aficionados que acudan al encuentro?

Sí. Por supuesto que se va a poder jugar el partido con normalidad. No es que estemos ahora aquí en una guerra. Es una situación complicada, una crisis humanitaria grave y estamos esperando una respuesta por parte del Estado. Los cuerpos y fuerzas de seguridad están haciendo un trabajo espectacular y la ciudad está resistiendo como puede, e intentando dentro de la situación hacer una vida normal, aunque es difícil. Es complicado porque no entendemos porque el Estado no hace nada al respecto o no da una solución que equilibre la balanza para que la ciudad vaya poco a poco recuperando la normalidad, porque tiene a esas 10.000 personas aquí. Vamos poco a poco, pero respecto al plano deportivo la ciudad está segura y se podrá jugar el partido de manera normal.

Hacía unas declaraciones recientemente su entrenador, José Juan Romero, en las que solicitó el aplazamiento del primer partido ante el Andorra, ¿hasta que punto justifica la situación que está atravesando el equipo en esta crisis migratoria el 5-1 encajado por el equipo en el Principado durante la primera jornada?

Al final el fútbol es fútbol. Es cierto que te afecta, a nivel mental los jugadores no están al cien por cien, pero nosotros tampoco somos de poner excusas. Jugamos y perdimos porque el rival fue mejor y a seguir trabajando. Lo que sucede es que no puedes trabajar dentro de una normalidad de un día cualquiera, porque ves muchas noticias, te llega mucha información, hay gente asustada, desmotivada, con la moral baja y trabajar de esa manera es un hándicap más. Pero, no podemos hacer otra cosa que seguir peleando y luchando por Ceuta, seguir alzando la voz para que todo el mundo sepa que Ceuta es España y es lo que vamos a seguir haciendo. Si lo podemos hacer a través del fútbol que es un gran altavoz, pues lo seguiremos haciendo, seguiremos reivindicando lo que pensamos que es lo correcto y nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano.

En esa situación de desamparo en la que se encuentran con respecto del Estado, ¿por parte del gobierno ceutí se les ha planteado algún tipo de iniciativa como referentes que son de la sociedad en la ciudad para intentar lograr alguna reacción que sea de ayuda?

Es lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho siempre, porque al final Ceuta es como Canarias, un territorio extrapeninsular, aunque en nuestro caso hacemos frontera con otro país y aquí convivimos cuatro culturas. La única manera de que el equilibrio se mantenga es fomentar la convivencia, la solidaridad e ir todos juntos a una. Por su puesto que nosotros estamos de la mano con la ciudad y en estos momentos no hay colores, no hay partidos políticos, los únicos colores que existen son el blanco y el negro, que son los de Ceuta y el rojo y el amarillo que son los de España. Y en eso estamos, todos a una. Siempre lo hemos tenido muy claro y ahora con esta situación que se nos ha venido encima más que nunca. Ceuta ha hablado, sigue hablando y todos los ceutíes, independientemente de a quien recen y de su ideología política, nos sentimos españoles y no entendemos esta sensación de desamparo, de desinformación, de no dar una solución, un poco de abandono, que es lo que al final más crispa a la gente. Aguantaremos y seguiremos aguantando, porque si algo nos caracteriza es que somos un pueblo fuerte, que está a una y una ciudad preciosa, al igual que nuestra vecina Melilla. Creo que en estos momentos es importante alzar la voz y reivindicar que Ceuta y Melilla son España y siempre lo han sido. Por eso no entendemos que se esté tardando tanto en dar una respuesta a esta situación.

En el plano puramente deportivo, ¿cómo ve el partido del sábado ante la UD? ¿Tuvo ocasión de ver el debut de los amarillos en casa ante el Albacete?

Lo estuve viendo. Las Palmas evidentemente son un equipazo, muy alegre, ataca con mucha gente y seguro que va a ser un buen partido. Por nuestra parte intentaremos dar el doscientos por cien y después de este partido le deseamos toda la suerte para el resto del curso. Será un gran encuentro.