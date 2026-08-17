Últimos días para conseguir tu abono de la UD Las Palmas: precios, plazo y dónde recoger el carné físico

La campaña de abonados de la UD Las Palmas para la temporada 2026/27 afronta sus últimas semanas. Los aficionados que quieran acompañar al conjunto amarillo durante el nuevo curso todavía pueden tramitar una nueva alta, siempre que queden localidades disponibles.

El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de agosto, según el calendario publicado por el club. La gestión puede realizarse por internet a través de la Oficina Virtual del Abonado, donde los usuarios pueden consultar los asientos disponibles y completar el proceso de inscripción.

Los aficionados que ya hayan renovado o formalizado una nueva alta también pueden descargar su abono digital o solicitar el carné físico para acceder al Estadio de Gran Canaria.

Dónde recoger el abono físico de la UD Las Palmas

La retirada del carné físico se realiza en las taquillas 7 y 8 del Estadio de Gran Canaria, situadas en la zona de la Grada Curva.

Decenas de abonados de la UD, en las colas del Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

El horario publicado en la página oficial de la campaña es de 10.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. La entrega de los documentos físicos continuará durante el mes de agosto.

No obstante, el club recuerda que no es obligatorio disponer de la tarjeta para entrar al estadio. Una vez completada la renovación o la nueva alta, el aficionado puede descargar el abono digital desde su área personal y guardarlo en el teléfono móvil.

La credencial electrónica puede incorporarse a las aplicaciones de cartera digital compatibles con dispositivos móviles y relojes inteligentes, facilitando el acceso al recinto sin necesidad de presentar el soporte tradicional.

Cómo darse de alta como nuevo abonado

Las nuevas inscripciones están disponibles desde el pasado 3 de agosto y deben realizarse por internet mediante la plataforma habilitada por la UD Las Palmas. La posibilidad de elegir una localidad dependerá de los asientos que continúen libres en cada grada.

La campaña concluirá el 30 de agosto de 2026, por lo que los aficionados interesados disponen todavía de varios días para incorporarse a la masa social amarilla.

Campaña de abonados UD Las Palmas 2026-27 / LP / DLP

Las tarifas varían según la edad del abonado y la ubicación escogida. Los precios más económicos para los menores parten de 37 euros en Naciente y Curva. Para los jóvenes de entre 18 y 23 años, las localidades comienzan en 104 euros, mientras que los adultos pueden abonarse desde 140 euros en las zonas más populares.

Los precios para adultos en Tribuna se sitúan entre 352 y 492 euros, dependiendo de la ubicación. Las plazas VIP alcanzan los 1.015 euros.

Descuentos y categorías especiales

La UD Las Palmas mantiene diferentes tarifas adaptadas a la edad y las circunstancias personales de sus aficionados. La categoría Peque comprende a los niños de hasta seis años; la de Menor, a quienes tienen entre siete y 17, y la modalidad Joven se dirige a los seguidores de entre 18 y 23 años.

También existen condiciones específicas para los mayores de 65 años y las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. En estos casos será necesario presentar la documentación acreditativa correspondiente.

Las familias pueden beneficiarse de un 50% de descuento en el abono de menor importe a partir del tercer familiar de primer grado. Esta reducción se aplica únicamente a las categorías Peque y Menor y requiere acreditar el parentesco.

Dos abonados muestran su carné con orgullo / LP / DLP

El club permite, además, financiar el importe mediante una modalidad de pago fraccionado, sujeta a las condiciones y aprobación de la entidad financiera correspondiente.

Atención a los abonados

Para resolver dudas o incidencias, la UD Las Palmas mantiene operativo el teléfono 928 503 383, de lunes a viernes y de 9.00 a 17.00 horas.

Las personas mayores de 60 años pueden utilizar ese mismo número para solicitar cita previa. Con las nuevas altas todavía disponibles y la entrega de carnés físicos en marcha, la campaña entra en su recta final antes de cerrar definitivamente el próximo 30 de agosto.