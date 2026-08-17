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Rubén de la Barrera tras vencer al Albacete en su estreno oficial con la UD Las Palmas: «Hay que evolucionar muchísimo, en todo»

A pesar del triunfo por 2-1, tira de autocrítica y recalca que para mejorar el equipo todavía debe crecer «en estabilidad, en control del juego»

Rubén de la Barrera da indicaciones a sus hombres desde la banda, durante el partido ante el Albacete.

Rubén de la Barrera da indicaciones a sus hombres desde la banda, durante el partido ante el Albacete. / José Carlos Guerra

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Santiago Icígar

Santiago Icígar

Las Palmas de Gran Canaria

Misión cumplida. Con ese sentimiento se sentaba ayer Rubén de la Barrera en la sala de prensa del Gran Canaria para afrontar su primera rueda de prensa postpartido oficial con la UD. Lo hacía con la tranquilidad de haber atado el triunfo. «La mejor manera de empezar es sumando de tres», aseguraba el gallego, consciente de la tranquilidad con la que va a poder trabajar durante esta semana de cara a su segundo compromiso liguero, el sábado en Ceuta. A pesar de la victoria ante el Albacete (2-1), el técnico amarillo advirtió que «hay que evolucionar muchísimo en todo, en estabilidad, en control del juego y no es fácil ante este tipo de equipos y planteamientos». Y reconoció que «con el paso de los minutos se nos ha ido complicando el partido». «Me quedo con la energía del equipo, con el gol de Jesé y con el de Sandro», exteriorizó el gallego.

Centrado en la resurrección de Sandro y la confianza que depositó en él a pesar de haber pasado en blanco toda la pretemporada, reconoció que «no tuve claro si incluirlo o no en la convocatoria, pero pudieron más mis ganas de que se vuelva a sentir especial, que se sienta futbolista, y durante el partido sentí que nos podía ayudar, más allá del empate». «Creo mucho en la energía, creo que hay pequeñas cosas que aportan y suman a ello y al final lo remató de la mejor manera posible con ese segundo gol», relató.

Jefté, por sorpresa en la izquierda

Como buen amante de la estrategia, explicó su decisión de colocar a Jefté Betancor en la banda izquierda: «Tenía que ver por cómo defiende el Albacete. Entendimos que iban con cinco atrás, que iban a venir al hombre y la intención con Jefté en banda izquierda era ser más verticales tras superar su primera línea de presión».

De la Barrera se mostró feliz por la mezcla de veteranía y juventud en el vestuario y resaltó que «los que tienen más trayectoria asumen el rol de conducir los más jóvenes hacia donde tienen que ir».

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El técnico amarillo explicó el estado físico de Marvin tras tener que retirarse a los 10 minutos de partido: «Sintió un pinchazo en el isquio en esa acción en la primera parte, pero no sabemos lo que es. Ojalá se quede en lo menos posible porque es diferencial». Y sobre el estreno de Bonfanti, destacó que «solo lleva tres entrenamientos, le ayuda el hecho de competir en pretemporada, y ha debutado en una posición para la que a priori no viene».

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