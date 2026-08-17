Sandro ajusticia, Jesé lidera y Rafa Cruz encandila en el 1x1 de la UD Las Palmas ante el Albacete

La UD Las Palmas consiguió una victoria fundamental para arrancar su camino en la temporada 2026-27 gracias a dos tantos de dos jugadores de la tierra que ponen en valor la apuesta por la gente de la casa. Jesé y Sandro abrieron el curso de los amarillos con dos goles que ponen la primera piedra de un camino tan largo como duro, algo que quedó comprobado en la visita del Albacete a un Estadio de Gran Canaria que abría el curso futbolístico.

Más allá de los anotadores, brilló con luz propia un Rafa Cruz que se llevó un bautismo entre aplausos y donde demostró su personalidad para asumir galones a pesar de ser el tercer jugador más joven en debutar con el representativo. Todo ello, en una noche en la que también jugó un papel clave Churripi, quien está llamado a ser el guardián de la meta de un Rubén de la Barrera que ya clavó su primera sonrisa en forma de triunfo en Siete Palmas.

El mejor:

Jesé Rodríguez (8): ¿Quién duda todavía de Jesé? Al delantero grancanario le deben de quedar muy poco detractores después de que reanudase el camino donde lo dejó la temporada pasada: marcando un gol de ariete letal, ayudando atrás y siendo una pieza que mezcla muy bien con cualquiera de sus compañeros. Pecó de egoísta en el tanto que le anulan por fuera de juego, pero el Bichito está listo para ser vital.

Los titulares:

Churripi (7): Enseñó reflejos y evitó males mayores ante la ausencia de un Horkas que va a salir. También ayudó en la salida de balón.

Marvin (SC): Solo duró diez minutos sano sobre el césped tras sufrir un nuevo problema físico que ya empieza a ser muy recurrente.

Álex Suárez (6): Se mostró muy seguro en los duelos y estuvo activo para no permitir peligro en el área. Cumplió con su cometido.

Herzog (7): Dominó el juego aéreo y actuó con criterio en sus acometidas defensivas. Sumó un extra seguridad y la zaga lo notó.

Pezzolesi (5): Ya tiene el físico de un jugador de élite, pero se le ven ciertas costuras que va a ir corrigiendo. Erró en el gol del Albacete.

Kirian Rodríguez (7): Llevó el peso de la creación con mucho acierto, ensanchando el campo y mandando. Se le echó de menos con el partido roto.

Sergio Ruiz (6): Pasó un tanto inadvertido en su reestreno de amarillo, pero fue un reloj: aseado en el pase y siempre bien ubicado.

Miyashiro (6): Dejó chispazos de su calidad de forma irregular que generaron pavor, destacando la asistencia a Jesé en el primer tanto.

Manu Fuster (7): Su primer acto fue excelente como bastión del ataque y en el segundo tiempo se diluyó. De la Barrera le dio libertad.

Jefté (5): Tiene olfato y con muy poco ofreció varios zarpazos. Ayer le faltó una pizca de gracia que acabará encontrando.

Los suplentes:

Bonfanti (5): No lo hizo mal como lateral a pesar de que sufrió tras el descanso. Está adaptándose.

Enzo (5): Salió al verde con ganas y en su primer tramo estuvo genial. Luego le faltó fuelle.

Rafa Cruz (5): Es aire fresco y desparpajo a raudales. Puede ser un gran agitador de partidos.

Sandro (8): Anotó un gol de matador que vale tres puntos. Ojalá encuentre más continuidad.

Elías Romero (7): Le regaló a Sandro una dejada que le dio la victoria a la UD en su gran bautismo.

El entrenador:

Rubén de la Barrera: Prometió una UD más rockera y su puesta en escena invita a que puede conseguirlo. Por momentos, el cuadro isleño aprovechó los espacios, se alió con los balones en largo para atacar las espaldas de los centrales e hizo sufrir a un Albacete superado por las combinaciones amarillas muy cerca del área. Aun así, el equipo se partió en un instante clave y no lo recompuso. A pesar de ello, es pronto y tiene tiempo para ajustar cosas.

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