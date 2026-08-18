Arranque apoteósico de la UD Las Palmas: los amarillos pueden igualar el comienzo del curso 1999-00 si suman la victoria ante el Ceuta

Los pupilos de Rubén de la Barrera, con su victoria en el encuentro inaugural del nuevo curso, ante el Albacete, una situación que no se producía desde hace ocho años, se ha colocado en una posición óptima para tener un arranque apoteósico. Para ello, la UD Las Palmas debe de ganar este sábado (18.00 horas) en el Alfonso Murube a la AD Ceuta, lo que le permitiría igualar el inicio de la campaña 1999-2000 con Sergio Kresic a los mandos, en la que los amarillos consiguieron ascender a la Primera División como campeones de la categoría de plata.

Nada más y nada menos que 27 años han pasado desde aquella temporada gloriosa en la que los amarillos consiguieron tocar la gloria, con una escuadra, que como sucede en esta nueva campaña, no faltaron los canteranos amarillos, entre los que destacaban Álex Castro, Orlando Suárez, Juan Carlos Socorro, Paquito Ortiz, Jorge Larena, Víctor Afonso o Pedro Vega; junto a jugadores experimentados como Zeljko Cikovic, Paqui Veza, Tomás Olías, Vinny Samways, Josico, Pablo Lago, Eloy Jiménez, Luis Tevenet o Robert Jarni.

La victoria de la UD en casa ante el Albacete, merced a los tantos de Jesé Rodríguez y Sandro Ramírez (2-1), colocan a los amarillos en disposición de poder sumar su segundo triunfo consecutivo ante un rival, el Ceuta, herido tras la goleada infrigida por el Andorra en la primera jornada (5-1) y que con el apoyo de su gente, en medio de la crisis migratoria que asola durante las últimas semanas a la ciudad, intentarán resarcirse con una victoria ante los isleños que les sirva para dar algo de consuelo a sus aficionados.

Líderes de Primera con Setién en la 2016-17

Cierto es que militando el equipo en la máxima categoría, logró también arrancar la temporada 2016-17 con Quique Setién en el banquillo con dos victorias consecutivas ante el Valencia en Mestalla (2-4) y ante el Granada en casa (5-1), que incluso permitieron a los grancanarios colocarse provisionalmente como líderes de la Primera División.

El último mejor arranque en Segunda División tras las dos primeras jornadas se retrotrae al curso 1999-2000, que a su vez igualaba la marca de la temporada 1984-85, en la que el equipo también lograba el ascenso como campeón de Segunda. En aquella ocasión, la UD se estrenaba con un triunfo en casa ante el eterno rival, el Tenerife (2-0) y asaltaba el Molinón en la siguiente jornada para derrotar al Sporting de Gijón (1-2). El Recreativo de Huelva era el encargado de evitar que los amarillos sumasen su tercer triunfo consecutivo al imponerse en la Isla por 1-2 en la siguiente fecha del calendario.

Pragmatismo, físico y competitividad, la receta de Kresic

Si bien la propuesta del actual técnico de la UD, Rubén de la Barrera, tira de un fúbol vertical y ofensivo, por contra la escuadra de Sergio Kresic se caracterizaba por su pragmatismo, con un juego basado en el físico, aunque con tendencia a ser vertical y siempre muy competitivo. Aquel comienzo no fue una anécdota, sino que fue el inicio de una gran campaña en la que logró cerrar la temporada con 72 puntos, tras acumular 20 triunfos, 12 empates y 10 derrotas, en las que materializó 60 goles y encajó 41, en las 42 jornadas ligueras disputadas. Unos güarismos que permitieron a los grancanarios sacarle cinco puntos de ventaja al Osasuna y seis al Villarreal.

Aquella UD contaba con futbolistas dotados de una depurada técnica, pero Kresis consiguió subordinar ese talento individual a una estructura competitiva, en la que el dibujo variaba para adaptarse a los rivales. Contaba con una defensa experimentada y poderosa, acompañada de centrocampistas de mucho recorrido y agresividad, entre los que destacaba la dupla formada por Samways y Josico, una segunda línea con llegada y delanteros veloces que aportaban gol al equipo.

Un buen arranque no asegura un buen final, pero ayuda

Lo que es indudable es que un gran arranque ayuda, aunque no predice por sí solo un ascenso. De las ocho campañas posteriores en las que la UD alcanzó los cuatro puntos en las dos primeras fechas del calendario, solo en la 2014-15 y en la 2022-23 terminaron con los amarillos en Primera. En la 2014-15 hubo que hacerlo a través del playoff; en 2022-23 el equipo de García Pimienta fue segundo y consiguió el ascenso directo tras el 0-0 contra el Alavés de la última jornada.

En el caso de la 2012-13 también estuvo cerca en términos deportivos, en la que se arrancó con cuatro puntos, la UD acabó sexta y disputó la promoción. En cambio, excelentes inicios como los de 2010-11 o 2018-19 desembocaron en campañas muy alejadas del ascenso.