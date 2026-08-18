El Ceuta aprieta para volver a tener a Bassinga como cedido por la UD Las Palmas

Las opciones de Aboubacar Bassinga de quedarse esta temporada en la UD Las Palmas cotizan a la baja. El centrocampista de Burkina Faso es consciente de que necesita acumular minutos para no cortar a sus 21 años su progresión. Por ese motivo, sus agentes y el propio Luis Helguera buscan una salida del jugador en forma de cesión. Llegados a este punto la AD Ceuta, rival de los amarillos el próximo sábado (18.00 horas), parece decidido a incorporar al jugador a su plantel, tras el buen encaje que tuvo el curso pasado en el sistema del técnico ceutí, José Juan Romero. El reencuentro de ambas directivas en el Alfonso Murube podría ser clave para finiquitar un acuerdo que lleve a enfundarse de nuevo la elástica blanquinegra al jugador,

Con los caballas, como se conoce coloquialmente al conjunto ceutí, disputó un total de 26 encuentros ligueros, con una media de 33 minutos en el campo que le sirvieron para materializar dos goles y dar una asistencia.

Querido por la afición caballa

En la ciudad autónoma el centrocampista de la UD dejó marcada su impronta gracias a su intensidad en cada disputa de balón y a su capacidad para adaptarse a las necesidades de su técnico.

A pesar de su buen rendimiento durante su periodo de cesión el curso pasado, lo cierto es que su presencia en los planes de Rubén de la Barrera ha ido de menos a nada. El jugador solo contó con algunos minutos en el amistoso de los amarillos celebrado en Marbella ante el Orlando Pirates durante la segunda parte del choque en el que cayeron derrotados los insulares por un ajustado 0-1.

A partir de ahí, el jugador no volvió a tener ningún protagonismo, en gran parte por el overbooking de talento de los amarillos en la zona medular.

Interés desde Portugal

La situación del jugador y su necesidad de encontrar una salida que le permita disponer de los minutos que se le niegan en la UD ha reabierto el interés del conjunto caballa en repatriar al jugador en calidad de cedido por segundo año consecutivo.

A pesar de la buena relación del jugador con la AD Ceuta, son conscientes de que no son el único equipo que suspira por lograr hacerse con el futbolista, entre los que se encuentran algunos equipos de la Segunda División portuguesa.

Opción prioritaria para el Ceuta

En favor de la opción del equipo ceutí destacan en los medios locales que su incorporación sería considerada por la dirección deportiva del club como una opción prioritaria y permanece a la espera de la decisión del jugador, de sus agentes y de la propia UD, quien antes de ejecutar la cesión quiere prolongar su contrato, en previsión de que continúe la revalorización de un jugador que tras su paso por la entidad caballa pasó según Transfermarkt a triplicar su valor, pasando de los 100.000 euros a los 300.000. De momento tienen atado al jugador hasta 2028.

Su buena temporada en el Ceuta le valió para ganarse la internacionalidad absoluta con su país, lo que ayudó a revalorizar a un jugador que si bien no tiene oportunidades en la Isla, sí que está llamado a tener un rol importante en la que sería su segunda campaña en la entidad blanquinegra. Su aclimatación estaría asegurada y además ofrecería un rendimiento inmediato en un equipo necesitado de refuerzos y que tras encajar un 5-1 en la jornada inaugural en su visita al Principado, necesita revertir la situación para abandonar cuanto antes la última posición de la tabla en LaLiga Hypermotion.

A pesar de que la situación de crisis migratoria podría ser otro hándicap a superar para convencer al jugador, lo cierto es que el propio Bassinga describió su paso por el equipo caballa como una experiencia «maravillosa» y explicó que Ceuta le había sorprendido favorablemente en prácticamente todos los ámbitos. También expresó su agradecimiento al club, compañeros, cuerpo técnico y afición por el papel que habían desempeñado en su evolución y en su llegada a la selección absoluta.