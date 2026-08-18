Nicholas Opoku pasa el filtro del reconocimiento médico en HPS y ya es alineable para la UD Las Palmas

Refuerzo de lujo para Rubén de la Barrera. El técnico gallego ya puede contar a partir del entrenamiento de mañana con la presencia del central ghanés de 29 años, Nicholas Opoku, quien aterrizaba anoche en el Aeropuerto de Gran Canaria tras solucionar los problemas burocráticos para poder incorporarse a su nuevo equipo, al que llega con la carta de libertad bajo el brazo procedente del Kasimpasa turco, para jugar las dos próximas campañas en la Isla.

El jugador, que fue anunciado por el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, como un toro junto a su compañero Giovanni Bonfanti, llega al equipo para aportar físico y rapidez en la zaga amarilla. Además, lo hace en un momento delicado tras la lesión en el isquio de Marvin Park, que tendrá al balear fuera de juego por un periodo cercano al mes de baja, lo que podría obligar a su técnico a desplazar al italiano al lateral izquierdo, para que Valentín Pezzolesi le cubra en el lateral diestro. De esta manera, la llegada del ghanés apuntalaría el centro de la zaga isleña.

Nicholas Opoku, en las dependencias de HPS. / UD Las Palmas

Opoku superó el exigente reconocimiento médico al que se sometió esta mañana en las dependencias de HPS y podrá entrenarse con el resto del grupo mañana, tras la merecida jornada de descanso que les concedió hoy el técnico coruñés, tras la victoria lograda en el encuentro inaugural del pasado domingo ante el Albacete (2-1).