AD Ceuta - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas afronta este sábado su primer partido a domicilio de la temporada 2026/27 de LaLiga Hypermotion. El equipo dirigido por Rubén de la Barrera visitará al AD Ceuta en el estadio Alfonso Murube con el objetivo de prolongar las buenas sensaciones de su estreno liguero.

El conjunto amarillo abrió el campeonato con una victoria por 2-1 frente al Albacete Balompié en el Estadio Gran Canaria. Un resultado que le permite afrontar la segunda jornada con tres puntos y situado en la sexta posición de la clasificación.

El encuentro servirá también como primera prueba lejos de la isla para el nuevo proyecto de Rubén de la Barrera. La UD Las Palmas tratará de imponer su propuesta ante un adversario necesitado de reaccionar después de comenzar la competición con una contundente derrota.

Sandro celebra el gol de la victoria amarilla / José Carlos Guerra

El Ceuta cayó por 5-1 ante el FC Andorra durante la primera jornada y ocupa la última posición de la tabla. El conjunto ceutí buscará apoyarse en el ambiente del Alfonso Murube para sumar sus primeros puntos de la campaña frente a uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso.

Los dos clubes se enfrentaron en dos ocasiones durante la pasada temporada. El partido disputado en Ceuta terminó con empate a uno, mientras que la UD Las Palmas se impuso por 4-0 en el Estadio Gran Canaria.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido entre el AD Ceuta y la UD Las Palmas se disputará el sábado 22 de agosto de 2026, a partir de las 18.00 horas en Canarias y las 19.00 horas en la Península.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga Hypermotion, se celebrará en el estadio municipal Alfonso Murube, donde la UD afrontará su primer compromiso como visitante del nuevo curso.

Dónde ver el AD Ceuta - UD Las Palmas

El partido entre Ceuta y UD Las Palmas podrá seguirse a través de LALIGA TV HYPERMOTION, el canal que ofrece la competición de Segunda División, disponible tanto en DAZN como en Movistar Plus+. Ambas plataformas ofrecen LaLiga Hypermotion durante la temporada 2026/27.

La competición también está disponible a través de diferentes operadores de televisión como Orange, Vodafone, Lowi, Yoigo o MásMóvil, entre otros, dependiendo de la tarifa contratada.

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