De Jesé a Arana, los seis 'pistoleros' de la tierra que aspira a reunir la UD esta temporada

Lo nunca visto. La UD Las Palmas aprieta para formar una ataque de leyenda cien por cien canario. Desde Jesé Rodríguez a Juan Carlos Arana, la última pieza del eslabón perdido para completar una delantera inédita, con acento canario en sus seis pistoleros, junto a Ale García, Sandro Ramírez, Rafa Cruz y el killer Jefté Betancor.

El propio Bichito y el renacido Sandro Ramírez ya han estrenado sus cuentas goleadoras en este inicio de curso prometedor, en el que el equipo divirtió a su afición en una primorosa primera parte y supo tirar de oficio con el bajón físico de la segunda mitad para salvar los muebles con un gol antológico del propio Sandro, asistido por el séptimo magnífico, Elías Romero, que aunque nacido en Almería, se está fraguando a fuego lento en la marmita de la cantera isleña.

El corazón marca goles

Dicen que el corazón también juega. Quizás ese fue el factor diferencial el pasado domingo para levantarse tras el gol del Albacete para terminar sumando los primeros tres puntos de la temporada, con el plus anímico de ver durante unos minutos a Sandro volver a sentirse futbolista y para hacer lo que mejos sabe hacer, marcar goles. El 19 era el primero que recordaba la gesta del Málaga, al que conoce a la perfección por su paso por las filas boqueronas, que con canteranos devolvió al equipo a la Primera División. Lo mismo se podría decir del Racing de Santander que volvía a ascender como campeón de LaLiga Hypermotion con una plantilla cargada de canteranos formados en La Albericia.

Sentir el escudo y el color amarillo es un plus que vuelve a coger peso en el nuevo proyecto con Rubén de la Barrera al frente, que a las primeras de cambio no dudó en dar protagonismo a la cantera.

El nómada del gol

Además de los dos goleadores en la primera jornada, destaca el hijo pródigo, el nómada del gol, un Jefté Betancor que aporta su hambre voraz y ese sentimiento amarillo que le acompaña desde niño. Su deseo permitió romper su contrato con el Olympiacos para poder cumplir su sueño de golear con la elástica amarilla de la UD, algo que ya pudo sentir en la pretemporada y que espera con ansia repetir en competición oficial. El domingo se sacrificó en la banda en un intento de De la Barrera de buscar encaje para esa Doble J que puede traer muchas noches de gloria para la parroquia amarilla. Buscar el equilibrio, sin renunciar al rock and roll, es la obsesión del técnico coruñés que aspira el sábado a igualar el arranque de Sergio Kresic en la 1999-00. Casi nada.

Betancor acumula 112 goles oficiales repartidos por todo el mundo. Que esa cifra crezca en la UD es cuestión de tiempo para un jugador que tiene el gol entre ceja y ceja y que por fin tendrá la ocasión de hacerlo por el equipo de su vida.

Esperando por Ale García y soñando con Rafa Cruz

Las lesiones han privado de momento a Ale García de poder saltar al verde en esta nueva temporada, pero es cuestión de tiempo. El curso pasado fue uno de los referentes goleadores del equipo y mostró unas credenciales que le otorgan esa condición de pistolero, con siete goles y dos asistencias, a pesar de sufrir una lesión que le dejó fuera de juego en la recta final del curso.

La gran esperanza amarilla viene de Tenerife. Rafa Cruz a sus 16 años ya ha recibido comparaciones con Pedri o Moleiro. Descaro, desparpajo y gol, es lo que aporta un jugador que el curso pasado jugando en el División de Honor marcó nueve goles. Es el tercer jugador más joven en la historia de la UD en debutar con el primer equipo amarillo, pero lo más asombroso es que al menos de momento no ha sentido ese vértigo de verse en la élite, ante defensores curtidos en mil batallas. Hay que tener paciencia con él, pero el nuevo diamante en bruto de los amarillos ha llegado para quedarse y más con un técnico en el banquillo que no mira el DNI y al que sólo le preocupa el rendimiento del jugador.

Operación Arana

Sólo falta por incorporarse al equipo el sexto pistolero, Juan Carlos Arana. El Almería de Xavi García Pimienta y el Sporting de Gijón aprietan por hacerse con sus servicios, pero el jugador manifestó que le gustaría debutar en Primera y hacerlo con el Racing de Santander. El duelo de la próxima jornada en Getafe puede ser clave en su decisión, porque en el encuentro inaugural ante el Villarreal CF, club en el que jugó el grancanario en su cantera, ni siquiera tuvo el guiño su técnico José Alberto de permitirle jugar ante sus ex, con el plus de motivación que podía tener el atacante grancanario. Asier Villalibre fue el hombre elegido para ser titular, pero en la segunda parte ni siquiera salió a calentar y el recién llegado Yassir Zabiri fue el hombre elegido por el técnico asturiano para refrescar el ataque racinguista.

Quedarse sin minutos en el Coliseo, sumado a la vuelta en menos de un mes de Giorgi Guliashvili, al encontrarse en la recta final de la lesión de peroné que sufrió la temporada pasada, colocaría a Arana en una situación límite ante la posibilidad de quedarse en blanco una temporada con el Racing.

El propio Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, no esconde que la entidad amarilla está dispuesta a esperar por el jugador y que éste sólo jugaría en la UD si tiene que ser en Segunda División, consciente de que tiene pólvora más que de sobra para afrontar esta categoría, pero que incorporar a Arana sería un plus de canariedad a un proyecto que va tomando muy buena pinta, completando un sexteto de lujo, con acento canario y con el gol por bandera.