Nicholas Opoku, en su presentación con la UD Las Palmas: "Wakaso me comentó que venía al club perfecto para mí"

Los problemas con el visado de Nicholas Opoku retrasaron su incorporación a una UD Las Palmas en la que Luis Helguera, director deportivo de los amarillos, afirmó que considera que el jugador "dará un rendimiento inmediato", en la línea de lo visto el pasado domingo ante el Albacete, en el que la prematura lesión de Marvin a los 10 minutos de encuentro provocó el debut antes de tiempo del también recién llegado Giovanni Bonfanti.

El jugador estuvo acompañado en su presentación por el cónsul honorario de Ghana en Canarias, Luis Padrón, cuyo papel fue clave en la resolución de los trámites para lograr el visado del nuevo jugador de la UD.

Ascender a Primera

Opoku manifestó que su objetivo es "ayudar al equipo". "La ambición del club es conseguir el ascenso a Primera División, y yo estoy aquí para ayudar al equipo a hacer historia", matizó el defensor ghanés.

De su nuevo equipo destacó "la ambición y la seriedad", características que comparte con su autodefinición como jugador: "Muy trabajador y serio. Cuando se trata de mi trabajo, no me ando con bromas. Estoy muy emocionado de estar aquí para mostrar mi gratitud y mi seriedad. Estoy muy feliz".

Buenas referencias a través de Wakaso

Es el tercer ghanés en la historia de la entidad amarilla tras Kevin Prince Boateng y Mubarak Wakaso, jugador este último con el que habló antes de decantarse por la oferta de la UD afirmando que "me dio muy buenas referencias, hablamos unos 10 minutos en los que me dijo que la ambición del equipo es muy seria, que están muy bien organizados y que la gente que trabaja aquí es muy buena". "También me habló del director del club, Luis Helguera, y me dijo que me unía al lugar perfecto", agregó.

El jugador no se mostró preocupado por la competencia en la zaga amarilla e incidió en que "estoy aquí para ayudar, para unirme al equipo y luchar juntos". "Estoy aquí para ayudar al equipo desde el primer día, hasta el final", reiteró.

En cuanto a sus virtudes como defensor, especificó que "soy un tipo de defensa muy fuerte, rápido, y creo que puedo adaptarme al estilo de juego del entrenador". En su opinión, el estilo ofensivo que propugna De la Barrera "me beneficiará porque soy un jugador que está acostumbrado a jugar y tener siempre el balón", además de mostrar su predisposición plena para "aprender el estilo de juego del entrenador". "Al ser defensa, me gusta defender y adaptarme al estilo de juego del entrenador, me gusta sacar el balón jugado y defender muy bien, aunque lógicamente necesitaré tomarme un tiempo para adaptarme al estilo de juego del entrenador", matizó.

Una gran oportunidad para él

Ante la oportunidad de poder jugar en el Gran Canaria ante un club con el respaldo de 24.000 abonados, el nuevo defensor amarillo destacó que "vestir esta camiseta es una gran oportunidad, me genera una gran sensación y estaré muy emocionado de estar en el campo y ayudar al equipo hasta el último minuto, hasta el final, porque llevar esta camiseta será algo especial para mí y para mi familia.

Sobre su estado físico de cara a su posible debut el sábado ante el Ceuta si fuese necesario, el jugador declaró que "estoy realmente listo y la decisión final será del entrenador". Como jugador, tienes que estar preparado siempre para jugar en cualquier momento", agregó.

Reconoció no haber podido ver más de "unos minutos" del primer duelo oficial de los amarillos ante el Albacete y no conocer a Mika Mármol, de quien heredará el dorsal 3 en el plantel de la UD. "Espero ir conociendo un poco más a todos mis compañeros, ahora que ya formo parte de la familia y al final tendremos tiempo para conocernos bien todos", concluyó.