La UD Las Palmas alcanza los 24.152 abonados y pulveriza la marca del curso pasado

La ilusión desborda al aficionado de la UD Las Palmas. El club amarillo, todavía en plena campaña de abonados, registró un total de 24.152 fieles al cierre de los registros del pasado martes, una marca que supera ampliamente los poco más de 23.000 registrados durante el ejercicio pasado, cuando Luis García era entrenador del conjunto insular.

Pese a sufrir bajas sensibles como la pareja de centrales, Amatucci o el capitán Jonathan Viera, el aficionado amarillo ha mantenido intacto el apoyo hacia el equipo de su vida. Si bien el anuncio de Rubén de la Barrera generó controversia por su antecedente más reciente, el descenso con la Cultural Leonesa, el técnico se ha ido ganando a los aficionados durante la pretemporada. Su apuesta por un fútbol de ataque, sin especulaciones, ha calado hondo en el corazón y el sentir de los abonados.

La canariedad en el equipo es otro de los factores que está atrayendo al aficionado. Ver a jugadores de la casa marcando goles como Jesé o Sandro, ambos con una gran historia de superación detrás, además del debut de canteranos que están tirando la puerta abajo, son aspectos que gustan entre la parroquia amarilla. El aficionado se está ilusionando con una propuesta futbolística que recupera lo que siempre ha caracterizado a la UD, unida a esa apuesta por el talento local, ese fútbol canario que ha colocado a Las Palmas en varias ocasiones como uno de los equipos que mejor juegan en España.

Once días para cerrar taquillas

Ese sentimiento se ha visto recompensado con esta marca de abonos totales, que todavía puede ir a más, teniendo en cuenta que el plazo cierra el 30 de agosto. En estos once días, el equipo amarillo tiene la oportunidad de seguir uniendo adeptos a un proyecto que ha empezado con buen pie.

El pasado domingo, 18.087 almas visitaron el Gran Canaria para el debut del equipo de Rubén de la Barrera ante el Albacete. Se espera que en las próximas jornadas, ya sin viajes de verano de por medio y con el equipo todavía más trabajado, el templo amarillo ocupe más butacas para llevar en volandas a los suyos.

La gran meta ahora en esta campaña, bajo el lema Siente la unión, es conseguir superar el récord de 25.037 abonados alcanzado durante la campaña 2023-24, el año del regreso a Primera de la UD.