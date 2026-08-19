La UD Las Palmas se cruza con la AD Ceuta en un Alfonso Murube más patriótico que nunca

Se avecina una visita de riesgo para la UD Las Palmas. Los de Rubén de la Barrera juegan este próximo sábado (18.00 horas, LaLiga TV) en territorio hostil, en el Alfonso Murube de una AD Ceuta cuya ciudad autónoma vive una crisis migratoria que está afectando a toda su población, incluso a los jugadores caballas. El clima de crispación es total en tierras ceutíes y, según informa el periodista de la Cadena Ser destinado en Ceuta, Javier Paredes, desde la afición local se preparan diversas acciones para "visibilizar la situación que vive la ciudad".

El estadio que le tocará visitar al conjunto amarillo es uno de esos en los que "se respira fútbol". El Alfonso Murube supuso un auténtico fortín para el conjunto ceutí durante el curso pasado, en el que sellaron la permanencia en la zona tranquila de LaLiga Hypermotion. De cara a este curso, que ha arrancado de la peor manera, encajando un 5-1 en Andorra, es más necesario que nunca para los caballas seguir haciéndose fuertes en su feudo. Más aún, ante la situación que vive la ciudad autónoma. Paredes define el templo de la AD Ceuta como "un campo pequeño y cerrado que aprieta mucho. Recuerda al campo de Vallecas". "Además, en redes sociales se ha iniciado un movimiento para que la gente vaya con banderas de España y de Ceuta. Vimos en el partido ante el Andorra a un grupo de aficionados con una pancarta que decía: Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Nos confirmaron que esta pancarta estará presente este sábado en el estadio", añadía el comunicador radiofónico.

Javier Paredes en un programa con su emisora. / LP / DLP

José Juan Romero, la voz del pueblo

Si alguien ha dado que hablar entre los banquillos de la división de plata estas últimas semanas, ese ha sido el técnico del próximo rival de la UD Las Palmas, José Juan Romero. El entrenador sevillano declaraba la semana pasada que, si fuera por él, "no iría a jugar a Andorra". Algunos le criticaron, otros le alabaron y en ese último grupo figura Javier Paredes, quien afirma que las declaraciones del míster son "completamente acertadas". Para el periodista, el fútbol ha de servir como "un altavoz" en este tipo de situaciones y recoge unas declaraciones de Romero: "Si se para un partido por un césped en mal estado, cómo no se va a parar cuando miles de personas entran ilegalmente en una ciudad, cuando se invaden las fronteras de España y Ceuta está colapsada".

En cuanto a la problemática por la que está pasando la ciudad autónoma, Paredes declara de primera mano que es algo que está afectando a todos los ciudadanos, también a la plantilla del club ceutí: "La situación que vive la ciudad, que lo digo siempre que me pongo frente al micrófono, es muy difícil de explicar y de entender. Aunque te lo cuente el mejor periodista o lo veas en la mejor cámara, es muy complicado hacerse una idea de lo que está ocurriendo. Nadie en Ceuta, ni siquiera los jugadores, tiene la cabeza en otra cosa que no sea intentar salvar la ciudad. Digo salvar porque el estrés, el miedo y la ansiedad se han apoderado de las calles de Ceuta. Si bien hay zonas más tranquilas, por decir algo, como el centro de la ciudad, otras zonas como la periferia viven un auténtico infierno. No es nada agradable y los jugadores lo están sufriendo en primera persona".

‘Manita’ en Andorra

Enfatizando en cómo lo sufre la AD Ceuta, es algo que está "afectando psicológicamente" a jugadores, staff, directivos... "Los jugadores que llevan más tiempo aquí y sienten la ciudad como suya lo sufren, así como los que acaban de llegar, también lo viven en primera persona; no hay que olvidar que varios son padres de familia", declara Paredes. Además, son unos síntomas que inevitablemente se trasladan al césped: "Los equipos de José Juan Romero suelen caracterizarse por no bajar los brazos y, el otro día ante el Andorra, al margen del resultado, vimos a un equipo perdido, con caras largas y los brazos bajados".

El debut de los caballas fue delicado, con una derrota por 5-1 ante el club presidido por Gerard Piqué, en un encuentro que supuso "la primera manita del equipo desde su regreso a Segunda División". Paredes afirma que los jugadores "se sentían en deuda con la ciudad porque querían darle una alegría al pueblo ceutí aunque fuera a través de algo tan banal como el fútbol". Sin embargo, la escasa preparación en pretemporada, disputando apenas cuatro partidos frente a ocho de los andorranos, y el clima que rodea al club afectaron a todo el equipo en su desempeño sobre el verde. El periodista de la Cadena Ser tan solo salva a Kuki Salazar, uno de los líderes del vestuario, y al guardameta Guille Vallejo, quien, pese a encajar cinco goles, "evitó que la sangría fuera mucho mayor con varias paradas de mérito en el primer tiempo".

Mercado de fichajes a medias

Uno de los mayores estragos que está causando a nivel deportivo la crisis migratoria en Ceuta es el mercado de fichajes de su equipo representativo. "Hay una fecha clave, el 30 de julio, cuando estalla la invasión de miles de migrantes a la ciudad autónoma. Antes de eso el club estaba haciendo un gran trabajo con incorporaciones de nivel como Kenneth Mamah, Álex Petxarroman, Jordi Escobar, Alex Camacho, Omar Sadik... Sin embargo, después del inicio de la crisis solo se ha fichado a un jugador: Adrián Lapeña". Sobre esta ausencia de firmas, pese a ser un secreto a voces, se confirmó con las declaraciones de José Juan Romero: "ha habido fichas que han retrocedido y la crisis ha complicado alguna incorporación", declara Paredes, quien, además, cree que al Ceuta le quedan muchas posiciones por reforzar y no es optimista de cara al final del mercado.

En esa materia surge el nombre de Abou Bassinga, quien no entra en los planes de Rubén de la Barrera y sobre el que se ha rumoreado un posible regreso a donde jugó cedido el curso pasado, en el conjunto ceutí, donde cuenta con la vitola de ídolo de la afición. Sobre ello se pronunció el comunicador radiofónico: "Desconozco si puede llegar a existir un interés real por Bassinga, pero, sin duda, el curso pasado Abou fue un jugador muy querido por la afición. Pese a jugar solo una temporada aquí, dejó su marca y su impronta en el Alfonso Murube, en toda la ciudad, y la afición caballa le recuerda con mucho cariño. En el Ceuta firmó dos goles y una asistencia en 27 partidos y, más allá de los números, dejó claro que la intensidad no se negocia. Era un jugador que le gustaba mucho a José Juan Romero. En cualquier caso, es jugador de la UD Las Palmas y, si tuviese voz en el club canario, no dejaría salir a Abou Bassinga".