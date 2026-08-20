Álex Suárez y la UD Las Palmas de la sonrisa eterna: "Nos estamos divirtiendo"

El otro papá de Rafa Cruz. Álex Suárez, uno de los capitanes de la UD Las Palmas y referente en la caseta, reconoce que en el ciclo del 'barrerismo' "nos estamos divirtiendo". En relación a la situación de Ceuta, ante la problemática con la inmigración ilegal, apela a las garantías de LaLiga de cara a la disputa del pulso del sábado en el Alfonso Murube (desde las 18.00 horas y por la TVC).

"Nos centramos en jugar. Si nos dicen que hay partido, pues jugaremos. Si vamos es porque hay total seguridad y garantías", valoró del zaguero de 33 años. Reconoce que "la cosa está complicada" pero prioriza en la conquista de los tres puntos para refrendar el triunfo logrado ante el Albacete en el estreno.

A Suárez, que debutó en la UD con 26 años, se le cuestionó por dónde estaba cuando tenía 16 -la edad con la que se estrenó Cruz o Pedri-. "Yo estaba en el Juvenil. Antes era difícil que un pibito de 16 años llegara tan pronto a Las Palmas. Pero Rafa demostró que está capacitado. Lo tengo apadrinado, a mi lado siempre porque le tengo mucho cariño. Trátalo bien. Va a ser un gran jugador, es humilde y está aprendiendo. No hay que meterle mucha carga, hay que dejar que disfrute. Es un niño que está empezando, hay que dejar que se equivoque y que disfrute. Será un gran futbolista".

Realza el valor de hacer camino. De mirar al futuro con los pies en el suelo. Oratoria de líder. "Estamos con ganas de seguir demostrando lo que estamos mostrando, de conseguir la victoria en Ceuta. Creemos que estamos construyendo un gran camino, para debemos ir paso a paso".

Sandro y Horkas

Se alegra personalmente de la consagración de Sandro, el héroe de la contienda en el 93'. "Al margen de ser el gol de la victoria, que lo metiera Sandro significó mucho. Sabemos lo que ha sufrido y su impotencia cuando se le criticó porque no estaba. Se mataba en el gimnasio para estar disponible. Quería trabajar y estar aquí. El gol es su guinda a un gran trabajo. Este es el principio de un gran Sandro y todos sabemos cómo es, la calidad que tiene, porque nos va a dar muchísimo".

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En relación a la situación de Horkas, que vive sus últimas horas de amarillo -faltan unos flecos para su traspaso a un club de los Emiratos-, realza su profesionalidad. "Horkas no deja de entrenar como uno más. Nos está ayudando a todos como un gran profesional que es". Y remata con la UD de la eterna sonrisa. "Nos estamos divirtiendo. El sistema nos dará más cosas buenas. Estamos a muerte con la idea que nos está brindando el míster". Es una nueva UD, con un capitán que ahora ejerce de padre del juvenil Cruz.