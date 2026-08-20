Canterano y un ariete de ascenso
Mercado UD Las Palmas: Carlos Navarro, al Mirandés y Marc Cardona vuela a Tailandia
El central zurdo de 22 años juega a préstamo en el club rojillo, como en su día Bassinga, y el ex del club grancanario ficha por el Bangkok United. Se enfrentará a los Viera, Roque Mesa y Tana
El central zurdo de la UD Las Palmas Carlos Navarro hará la 'mili' en Primera RFEF en las filas del CD Mirandés para esta edición liguera 26-27. El zaguero de 22 años sale a préstamo en el primer movimiento de la 'operación salida' pío pío al Municipal de Anduva, como en su momento hizo Abou Bassinga -jugó la primera vuelta en la formación leonesa en la 24-25 y luego regresaría a Las Palmas Atlético-.
Por su parte, el exdelantero leridano de la UD Marc Cardona, que fue clave en el ascenso con García Pimienta, al notar siete tantos como pichichi (22-23), da el salto a la máxima categoría de Tailandia.
Firma con el Bangkok United de la Thai League 1. En la pasada temporada, tras rescindir con los amarillos, el atacante, que debutó con el FC Barcelona, pasó por las filas del Andorra de Gerard Piqué. Hizo tres tantos, uno de ellos a los grancanarios en el 5-1 de la 39ª jornada en el Encamp. Marc se medirá a Viera, Tana y Roque, que pertenecen al Ratchaburi FC.
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