Otro premio para Rafa 'Récord' Cruz: España Sub 19 sigue a la joya de la UD Las Palmas

El vértigo de Rafa 'Récord' Cruz. El extremo del barrio aruquense de San Andrés de la UD Las Palmas, que debutó el pasado domingo con 16 años y ocho meses, para convertirse en el tercer jugador más precoz en los 77 años del club pío pío, figura en la libreta de talentos a seguir de la España Sub 19. La Rojita, campeona de Europa el pasado junio, y que está dirigida por Paco Gallardo, no pierde detalle del Pedri de Arucas.

El combinado nacional juvenil de la RFEF, de cara a los próximos compromisos, tiene muy presente la evolución y el potencial del descarado atacante amarillo, que recibió ante el Abacete una sonora ovación al pisar el verde del Gran Canaria -saltó en el 60' por Jesé Rodríguez-. Fue amor a primera vista. En esa relación de mimbres apetecibles y que entran de llena en la metodología de la potencia mundial de la categoría juvenil, también figura Valentín Pezzolesi (18 años).

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El lateral tinerfeño ha disputado dos partidos a las órdenes de Gallardo ante Inglaterra y Australia. Cruz, en el caso de ser citado y equiparse con la piel de la Rojita, seguiría los pasos del citado Pedri o Moleiro, que pasaron por el combinado nacional sub 19 desde la UD Las Palmas. Ale García también pasó por la España Juvenil con cinco partidos y dirigido por Santi Denia.