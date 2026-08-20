Séptimo fichaje: Iván Jaime, un cohete para la UD Las Palmas y la conexión Iker Bravo-McKenna

De Cherubini a Iván Jaime. El extremo malagueño del Oporto de 25 años es el séptimo refuerzo de la UD Las Palmas de la eterna sonrisa -tal como la bautizó Álex Suárez-. Con un valor de mercado de cuatro millones, llegará en calidad de cedido por el club luso y con una opción de compra de 2,8 millones. Iván Jaime salió de la cantera del Málaga CF y luego recaló en las filas del Famaliçao de la máxima categoría de Portugal -82 duelos-.

Luego recaló en el Oporto y fue cedido en el Valencia CF (diez partidos en la 24-25). En el pasado curso, jugó en el Montreal para alcanzar los 19 partidos para sumar dos goles y tres asistencias.

Iván Jaime. / LA PROVINCIA / DLP

Iván Jaime Pajuelo está representado por la agencia The-Team, que es la misma que defiende los interes de Iker Bravo (ex de la UD y que ahora milita en el Watford). Es la misma empresa que lleva al central escocés Scott McKenna, que jugó en el conjunto amarillo en la 24-25 en Primera División.

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Tras caerse Cherubini, que finalmente jugará cedido en el Benevento por la Roma, ahora se destapa un recambio de lujo con cuatro partidos de Champions con el Oporto. Se añade a las adquisiciones de Sergio Ruiz, Andrés, Acimovic, Jefté Betancor, Opoku y Bonfanti.