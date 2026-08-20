Mercado
Séptimo fichaje: Iván Jaime, un cohete para la UD Las Palmas y la conexión Iker Bravo-McKenna
El extremo del Oporto apura su llegada a préstamo y con una opción de compra de 2,8 millones. Comparte agente con el delantero del Watford y el central escocés, dos ex del conjunto isleño
De Cherubini a Iván Jaime. El extremo malagueño del Oporto de 25 años es el séptimo refuerzo de la UD Las Palmas de la eterna sonrisa -tal como la bautizó Álex Suárez-. Con un valor de mercado de cuatro millones, llegará en calidad de cedido por el club luso y con una opción de compra de 2,8 millones. Iván Jaime salió de la cantera del Málaga CF y luego recaló en las filas del Famaliçao de la máxima categoría de Portugal -82 duelos-.
Luego recaló en el Oporto y fue cedido en el Valencia CF (diez partidos en la 24-25). En el pasado curso, jugó en el Montreal para alcanzar los 19 partidos para sumar dos goles y tres asistencias.
Iván Jaime Pajuelo está representado por la agencia The-Team, que es la misma que defiende los interes de Iker Bravo (ex de la UD y que ahora milita en el Watford). Es la misma empresa que lleva al central escocés Scott McKenna, que jugó en el conjunto amarillo en la 24-25 en Primera División.
Tras caerse Cherubini, que finalmente jugará cedido en el Benevento por la Roma, ahora se destapa un recambio de lujo con cuatro partidos de Champions con el Oporto. Se añade a las adquisiciones de Sergio Ruiz, Andrés, Acimovic, Jefté Betancor, Opoku y Bonfanti.
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