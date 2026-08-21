De la Barrera sonríe ante su lienzo de la UD Las Palmas: "Me gusta lo que respiro, lo que siento"

De la Barrera y el parque temático del plátano. Sonríe el escudo y sonríe el pintor de la UD de la eterna sonrisa. El técnico del club 'pío pío', que estuvo esta mañana respaldado por el presidente Miguel Ángel Ramírez, así como del director deportivo Luis Helguera en sala de prensa, se da por satisfecho con el plantel que luce con el séptimo alto del cohete Iván Jaime. "Me gusta lo que respiro y lo que siento".

De la Barrera, esta mañana, en la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

"Es ante todo un buen jugador de fútbol y especialmente hay un hambre y un deseo sobre lo que ha ocurrido en las últimos cursos. Lo conozco bien de su etapa en Portugal, cuando militó en el Oporto. Es un jugador asociativo, que nos dará cosas desde dentro o fuera. Habla el idioma del club, del equipo y ayudará".

Para batir mañana al Ceuta en el Murube (18.00 horas, TVC) pide "mantener el equilibrio". "El partido de Ceuta es algo diferente al vivido el otro día en casa. Pero queremos alargar el buen momento que vivimos en la primera parte. Si el otro día fueron 'X' minutos buenos queremos extenderlos". Analiza el estado de felicidad del plantel y de la apuesta por el descaro del vivero: "La conexión que existe entre todos se vio en el segundo gol contra el Albacete. Jugadores que fueron sustituidos o que no habían participado se alegraron por el gol, por quién lo hizo. Habla claro de la conexión que estamos construyendo. Eso hay que regarlo y mantenerlo hasta el último momento de la temporada".

Además, el coruñés confirma la baja de Marvin Park "por algunos partidos" y deja en interrogante el debut de Opoku. "Veremos cómo llega Iván Jaime".

Control extremo y nuevo guion

Para De la Barrera, la clave reside en el "control y estabilidad". Será un pulso diferente al vivido ante el Albacete en el Gran Canaria. "Queremos evitar un partido abierto. Si se produce, tenemos también jugadores que hace daño con espacios. De entrada, no me gusta: quiero control y estabilidad. Y cuando se pueda correr, que lo hagamos nosotros. Debemos tener pausa y también agresividad para crear ocasiones".

Protega y blinda a Cruz de los elogios desmedidos. Vacuna ante este clima de euforia. "A Rafa, a pesar de su edad, es una persona madura. Tiene claro que quiere ser futbolista. Y sabe que no consta con debutar y desaparecer, sino evolucionar lo que va ocurriendo lo bueno en su día a día. Debe seguir enfocado y no confundirse".

Platanitos y punto de veteranía

De la Barrera abraza la osadía de la 'quinta del Carranza', así como la experiencia de los "Suárez, Jesé, Sandro...Esa mezcla de la frescura y el deseo de los más jóvenes con la madurez. Pero esto es de todos y es tan importante lo primero como lo segundo. Considero claves a los veteranos como Suárez, Sandro, Kirian o Jesé ya que representan la esencia de lo que es el club y son responsables de lo que se construye. Valores como la personalidad, la pertenencia, el compañerismo (...) Esto va de todos y tienen un peso muy importante".

Si fuese por el gallego, cero fichajes. Es feliz con los siete refuerzos. "Soy entrenador y el rol es trabajar, entrenar y mejorar lo que hay. Estoy contentísimo con todo lo que tenemos. Si no llega nadie más, nos quedamos como estamos y perfectísimo".

¿Y si Churripi se costipa?

¿Y si Churripi se lesiona o es sancionado? ¿Adri Suárez o Horkas, que está en la plataforma de salida a los Emiratos? "No tengo problemas con Horkas, porque es un grandísimo portero. Adri Suárez está preparado también". Y la sensación de que esto marcha, aunque resten 41 kilómetros de maratón.

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"Me gusta lo que respiro, lo que siento. Aunque en otros momentos la que tuvo Sandro ante el Albacete va al palo. Son señales positivas. Aunque si después del Carranza sentía que estamos muy lejos de lo que quiero, vuelvo a decir lo mismo con la particularidad de que tenemos tres puntos más. Pero todo esto va a ayudar para llegar a donde queremos, ojalá un pelín antes de lo que hemos previsto".