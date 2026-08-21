La UD Las Palmas pasa de la pancarta y se lía en Ceuta: "No vamos a politizar un partido"

La contienda de la polémica por una pancarta. Chárter por Marruecos y la crisis del 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende'. La UD no lucirá las camisetas ni posará con el logo del club ceutí. Tanteó la opción de mostrar un 'Todos con Ceuta' pero fue descartado por el club norteafricano, que vive una situación dramática ante la invasión masiva de inmigrantes. Ambas tienen el visto bueno de LaLiga.

"No vamos a politizar un partido", determinan desde la UD, que vuelan hoy al Aeropuerto de Tetuán. Hay dos jugadores que harán la ruta larga al no tener el pasaporte en regla -vuelo a Málaga y de Algeciras a Ceuta en helicóptero-.

De la Barrera tiene la partitura de la felicidad en un escenario marcado por la tensión por la inmigración masiva en suelo ceutí. Mañana, cumpleaños feliz en el Alfonso Murube (18.00 horas, TVC) y el desafío del seis de seis de Kresic.

La UD cumple este sábado 77 años en la disputa de la segunda jornada del campeonato liguero ante la Agrupación Deportiva Ceuta FC (18.00 horas, Televisión Canaria) con la presencia del italiano Bofanti de inicio en el lateral zurdo -a tenor de lo ensayado-.

Sin el mallorquín Marvin Park, lesionado con un problema en el isquio y que estará un mes KO -se pierde las contiendas ante los caballas, Girona, Leganés y Cádiz-, el lateral derecho es para Valentín Pezzolesi. La expedición amarilla vuela en chárter al Aeropuerto de Tetuán-Sania Ramel de Marruecos y luego se desplaza en guagua a Ceuta. Es el mismo itinerario que la pasada temporada para medirse a los pupilos de Romero.

En esta ocasión, todo el plantel y cuerpo técnico van una expedición. El 14 de diciembre de 2025, la UD completó el viaje en dos grupos. El serbio Lukovic y el panameño Cedeño, por problemas de índole burocrático, fueron por Málaga y en ferry de Algeciras a Ceuta. Por culpa del temporal, fue una travesía accidentada. De igual manera, el chárter voló la misma jornada del partido y bajo una enorme polémica ante el rechazo de aplazamiento del encuentro.

Con el séptimo fichaje Iván Jaime en la expedición, el meta croata Dinko Horkas y el interior esloveno Acimovic van en el chárter. También el atacante japonés Miyashiro. En relación al central ghanés Opoku, apenas ha realizado tres sesiones de trabajo.

Al llegar como agente libre tras su paso por el fútbol turco, no ha podido completar una pretemporada de garantías -la realizada por los amarillos de De la Barrera fue de cuatro semanas-. Su presencia en la relación de citados es una incógnita. Al término del pulso, la expedición regresa en chárter en la madrugada del domingo.

OK de LaLiga

Desde la capital ceutí, sometida a n clima de máxima tensión por la invasión de 80.000 inmigrantes, se hacía pública ayer el rechazo de la UD a lucir la pancarta ‘Ceuta no se vende, se defiende’. El club norteafricano tiene pensado saltar al césped con el rótulo señalado para hacer público su cabreo ante el abandono institucional -ya lo hicieron al término de la contienda ante el Andorra en el Principado-.

La protesta tiene el OK de LaLiga. Desde el club amarillo, reiteran que optan por eludir complicaciones. El hecho de pasar por Marruecos para llegar a Ceuta, por la vía corta, demanda un talante de neutralidad. Como informó ayer la Cadena SER, el club amarillo sí estaba dispuesto a posar con la pancarta ‘Todos con Ceuta’. Pero el mensaje de ‘Ceuta no se vende, se defiende’ podría dejar a la UD en un escenario de riesgo ante su paso por Marruecos con el vuelo chárter. El plantel de Romero saltará con la pancarta y una camiseta serigrafiada. En la expedición pío pío abogan por reducir la tensión.

Italiano como novedad

Con Churripi bajo palos, Pezzolesi, Suárez, Herzog y Bonfanti conforman la retaguardia mágica de De la Barrera. Sergio Ruiz, Kirian Rodríguez,Taisei Miyashiro, Manu Fuster, Jefté Betancor y Jesé Rodríguez completan el frente ofensivo. Es el once del preparador coruñés, que hizo debutar a dos platanitos (Rafa Cruz y Elías Romero) en el primer punto kilométrico.

Con Jefté tirado a la banda zurda, Jesé dejó patente su exquisita precisión con el primer tanto de la temporada y Fuster dio un recital en el primer tiempo ante el Queso Mecánico en la posición de Viera.

Bajo este ecosistema táctico, forjado en una presión altísima y en un sello vertical, la UD cautivó en su debut ante algo más de 18.000 fieles. Cruz, Enzo, Romero y Sandro fueron los revulsivos.

El renacido logró el tanto de la victoria (93’). Un estado de éxtasis que choca con la depresión del Ceuta, que fue arrollado en la primera jornada por el Andorra en el Encamp (5-1). De la Barrera se ha especializado en triturar registros. Tumbó al Alba en la primera jornada para sepultar una maldición de ocho años -la última vez que los amarillos vencieron en el primer km en Siete Palmas fue ante el Nàstic en la 18-19 con doblete de Rubén Castro Martín-.

Mañana, si conquista la segunda victoria iguala el inicio con Kresic (99-00). Con ustedes, un feliz cumpleaños sin pancarta. La UD no posa con el ‘Ceuta no se vende, se defiende’. Aboga por el ‘¡Todos con Ceuta!’. Tibieza que calienta la contienda de la indignación. «Nos sentimos engañados», cuestionan desde el club ceutí. Que ruede el balón y alguien sople las velas.