La despedida epistolar de Dinko Horkas: «La UD Las Palmas fue mucho más que un lugar donde jugué al fútbol, se convirtió en mi casa»

Una despedida con sentimiento amarillo. El guardameta croata Dinko Horkas ya es historia en la UD Las Palmas después de que el conjunto grancanario traspasase al jugador al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos, pero, tras confirmarse su salida, ha querido tener un gesto cariñoso con la entidad. El meta de 27 años utilizó su cuenta personal de Instagram para escribir una carta con la que dar su último adiós a un club que, según sus propias palabras, siempre llevará consigo durante toda su vida.

El arquero aprovecha ese escrito para agradecer la oportunidad que le dieron hace dos temporadas y expone que la ciudad va a ser un lugar clave para su familia debido a que su hijo nació en la Isla en agosto de 2024.

Carta completa de Dinko Horkas

«No sé muy bien por dónde empezar, porque despedirse de un lugar que te ha dado tanto nunca es fácil. Hace dos años llegué a Las Palmas sin saber todo lo que estos dos años iban a significar para mí. Hoy me voy con muchísimos recuerdos, amistades y experiencias que voy a llevar conmigo para toda la vida. Las Palmas fue mucho más que un lugar donde jugué al fútbol, se convirtió en mi casa. Aquí viví momentos increíbles, compartí días inolvidables con personas maravillosas y también pasé por momentos difíciles que me hicieron crecer y ser más fuerte. Pero, sobre todo, Las Palmas me dio algo que no se puede explicar con palabras: aquí nació mi hijo. Y por eso esta Isla y esta ciudad siempre tendrán un lugar muy especial en mi corazón. Cuando piense en estos dos años, no recordaré solamente el fútbol, los partidos o el estadio, recordaré la vida que construimos aquí como familia.

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Quiero dar las gracias a mis compañeros, entrenadores, trabajadores del club y a todas las personas que estuvieron a mi lado durante este camino. También quiero dar las gracias al presidente, a Luis y a Branko. Gracias por cada momento, cada conversación, cada risa, cada día difícil y cada recuerdo. Y, por supuesto, gracias a toda la gente de Las Palmas por hacerme sentir como en casa, incluso estando lejos de mi país. El fútbol nos lleva a diferentes lugares. A veces nos quedamos y otras veces nos toca marcharnos, pero hay lugares que se quedan contigo para siempre. Las Palmas será uno de ellos para mí. Me voy con muchísima gratitud, con mucho cariño y con el corazón lleno.

Gracias por todo, Las Palmas. Hasta siempre».