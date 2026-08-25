Enrique Clemente regresa y abre el debate de la línea defensiva de la UD Las Palmas

Enrique Clemente ya está listo para reclamar su trono en el carril zurdo de la UD Las Palmas. El maño, que en el entreno del pasado lunes ya participó con el grupo, sufrió un esguince en la rodilla izquierda durante el amistoso ante el Leiria el pasado 6 de agosto. Casi 20 días después, tras perderse las dos primeras fechas de LaLiga Hypermotion, vuelve a estar a disposición de Rubén de la Barrera. Su regreso, sin embargo, plantea un dilema en una zaga que hasta el momento se ha mostrado sólida, encajando tan solo un gol pese a jugar con varios parches.

La demarcación de lateral izquierdo en el cuadro amarillo ha estado cogida con pinzas hasta ahora. A la lesión de Clemente durante la pretemporada se sumó la salida de Cristian Gutiérrez rumbo al Cádiz. Ante este escenario, el único carrilero zurdo natural y sano era Víctor Villote, jugador del filial con poco protagonismo durante el verano e inédito, por el momento, en competición oficial. En el estreno liguero ante el Albacete, Valentín Pezzolesi, lateral derecho, tuvo que actuar en la izquierda hasta la temprana lesión de Marvin Park. Este contratiempo devolvió al tinerfeño a su banda natural y obligó a debutar a Giovanni Bonfanti como solución de emergencia en el costado zurdo.

Precisamente, el italiano ha sido el jugador que más minutos ha acumulado ahí, rindiendo fuera de su puesto natural, el centro de la zaga. El trasalpino cuenta con porte, un gran poderío aéreo y una salida limpia de balón; sin embargo, estas virtudes pierden peso en el lateral, donde el equipo se resiente por su lógica falta de profundidad.

Montilivi, campo de pruebas

Ahora, la papeleta es para Rubén de la Barrera. El técnico debe decidir si el próximo sábado ante el Girona en Montilivi (20.30 horas, LaLiga TV) le devuelve directamente la titularidad a un Clemente que, pese a ser central de formación, es fundamental en ese costado, asumiendo su falta de ritmo competitivo; o si mantiene a Bonfanti como parche hasta que el maño coja ritmo. En caso de apostar por la primera opción, el problema y el exceso de competencia se trasladaran al centro de la defensa, donde habría que encajar de nuevo al italiano.

Por el momento, Álex Suárez y Juanma Herzog han formado una dupla de centrales sólida. El dato habla por sí solo: la UD solo ha encajado un gol en dos partidos. Teniendo en cuenta el estilo ofensivo del míster y su apuesta por una línea defensiva adelantada, son registros más que optimistas.

Se podría apelar al clásico código futbolístico de lo que funciona, no se toca, pero conviene tener en consideración un matiz táctico importante: los dos grancanarios son diestros y nunca está de más contar con un zurdo en el centro de la defensa, como hacía cursos atrás Mika Mármol. Y el único central de la actual plantilla con esa condición es, precisamente, Giovanni Bonfanti. El jugador de Milán aterrizó en la Isla para apuntalar esa parcela y estaba llamado a ser el jerarca de la defensa en el eje, pero las circunstancias le han impedido ejercer ese papel por el momento.

Opoku, también disponible

En la hoja de ruta trazada durante el verano, el ex de la Atalanta está llamado a ser indiscutible. La incógnita para De la Barrera debe ser elegir quién le acompaña: la veteranía de Álex Suárez o la juventud de un Juanma Herzog en progresión. También entra en escena Nicholas Opoku, de quien se espera un rendimiento inmediato y que aporte músculo atrás. El ghanés podría disputar sus primeros minutos este fin de semana.