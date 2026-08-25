Girona - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming
La UD Las Palmas, colíder junto al CD Tenerife, busca su tercera victoria consecutiva ante un Girona que aún no ha ganado
La UD Las Palmas visita este sábado Montilivi para defender un coliderato con acento completamente canario. Los amarillos y el CD Tenerife encabezan LaLiga Hypermotion con seis puntos.
El conjunto de Rubén de la Barrera comenzó el campeonato con una victoria por 2-1 ante el Albacete en el Estadio de Gran Canaria y confirmó su buen arranque con el 0-2 frente al Ceuta en el Alfonso Murube. Miyashiro y Manu Fuster marcaron los tantos de un triunfo que situó a la UD en la primera posición por delante del Tenerife, aunque ambos comparten los mismos registros.
Enfrente estará uno de los rivales llamados a luchar por el ascenso. El Girona regresó de manera inesperada a Segunda División solo dos temporadas después de terminar tercero en Primera y disputar por primera vez la Liga de Campeones. Su regreso a la categoría de plata no comenzó según lo esperado: suma un punto, ocupa la decimoséptima posición y todavía no conoce la victoria tras empatar con el Leganés y perder por 2-1 ante el Córdoba.
Girona y UD Las Palmas no se enfrentan desde el 3 de febrero de 2025, cuando ambos militaban en Primera División. El conjunto catalán se impuso entonces por 2-1 en Montilivi con goles de Abel Ruiz y Yáser Asprilla, mientras que Fábio Silva recortó distancias para los amarillos en la recta final. La UD regresa ahora al mismo escenario con el objetivo de tomarse la revancha y prolongar su pleno de victorias.
¿A qué hora juega la UD Las Palmas?
El partido Girona - UD Las Palmas correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion se jugará el sábado 29 de agosto, a las 20:30 hora de Canarias (21:30 hora peninsular) en el Estadio Municipal de Montilivi.
Dónde ver el Girona - UD Las Palmas
El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.
Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.
Recuerda que en LaProvincia.es te ofrecemos toda la actualidad de la UD Las Palmas y las últimas noticias del partido Girona - UD Las Palmas.
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