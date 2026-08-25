Girona - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas visita este sábado Montilivi para defender un coliderato con acento completamente canario. Los amarillos y el CD Tenerife encabezan LaLiga Hypermotion con seis puntos.

El conjunto de Rubén de la Barrera comenzó el campeonato con una victoria por 2-1 ante el Albacete en el Estadio de Gran Canaria y confirmó su buen arranque con el 0-2 frente al Ceuta en el Alfonso Murube. Miyashiro y Manu Fuster marcaron los tantos de un triunfo que situó a la UD en la primera posición por delante del Tenerife, aunque ambos comparten los mismos registros.

Jesé chuta a puerta durante el partido Ceuta - UD Las Palmas / LOF

Enfrente estará uno de los rivales llamados a luchar por el ascenso. El Girona regresó de manera inesperada a Segunda División solo dos temporadas después de terminar tercero en Primera y disputar por primera vez la Liga de Campeones. Su regreso a la categoría de plata no comenzó según lo esperado: suma un punto, ocupa la decimoséptima posición y todavía no conoce la victoria tras empatar con el Leganés y perder por 2-1 ante el Córdoba.

Girona y UD Las Palmas no se enfrentan desde el 3 de febrero de 2025, cuando ambos militaban en Primera División. El conjunto catalán se impuso entonces por 2-1 en Montilivi con goles de Abel Ruiz y Yáser Asprilla, mientras que Fábio Silva recortó distancias para los amarillos en la recta final. La UD regresa ahora al mismo escenario con el objetivo de tomarse la revancha y prolongar su pleno de victorias.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Girona - UD Las Palmas correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion se jugará el sábado 29 de agosto, a las 20:30 hora de Canarias (21:30 hora peninsular) en el Estadio Municipal de Montilivi.

Dónde ver el Girona - UD Las Palmas

El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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