Recta final de la operación Juan Carlos Arana: el Racing busca otro 'nueve' y le abre al grancanario la puerta de la UD Las Palmas

La bomba definitiva del mercado comienza su cuenta atrás. El retorno de Juan Carlos Arana a la UD Las Palmas se calienta en la recta final de un verano que trae consigo el desenlace del último culebrón amarillo. A falta solo de unos pocos días para el final del periodo de fichajes estival, el conjunto insular espera con paciencia los movimientos que puedan sucederse en Santander alrededor del ariete grancanario, que logró debutar en Primera División el pasado domingo con la camiseta del Racing con derrota ante el Getafe de Bordalás (1-0). La situación del killer insular es clara: ahora mismo es la última opción del técnico cántabro, José Alberto López, para la punta de ataque santanderina y tiene posibilidades de quedarse una vez quede cerrada la ventana de traspasos, a pesar de estar por detrás de Asier Villalibre y Yassir Zabiri en la rotación. Sin embargo, todo puede cambiar en esta última semana debido a que la entidad racinguista busca acometer la incorporación de otro nueve y, en caso de llegar a concretarse, le abrirían la puerta de salida al jugador isleño.

La prioridad de Arana, si no continúa en El Sardinero disfrutando de la élite del fútbol español, es recalar en una UD que está dispuesta a esperar por el jugador hasta el último minuto si hace falta. Desde Cantabria se informa de que la búsqueda de un nuevo matador por parte del Racing puede dilatarse en el tiempo hasta el último día del mercado —que cierra el próximo martes 1 de septiembre a las 23.00 hora canaria—, incluso hasta las últimas horas por las posibles gangas en forma de fichajes que pueden aparecer en uno de los días más agitados en el mundo del balón. Esa circunstancia no deja intranquilo al club que preside Miguel Ángel Ramírez al conocer de primera mano la predilección de Juan Carlos por vestir de amarillo. La operación para repatriar al todavía 9 cántabro puede cerrarse en forma de una cesión con opción de compra.

Todo el mundo quiere a Arana

El nombre de Arana va a estar en boca de todos durante los próximos días en el entorno de un Racing que sigue teniendo cuentas pendientes por resolver en este tramo final del periodo de fichajes, entre las que destaca la carpeta del isleño. En ese sentido, el director deportivo del conjunto de Santander, Chema Afonso, habló sobre la situación del grancanario esta mañana durante la presentación de Iván Martín como nuevo jugador racinguista. El máximo responsable del área técnica santanderina explicó que no hay que «buscar fantasmas donde no los hay. No hay que negar que desde que yo he venido al club la participación de Juan Carlos ha sido testimonial y ahora se ha ascendido de categoría. Por el uso de piezas es obvio que es el tercero de los delanteros». Eso sí, recalcó que toda la Segunda División «quiere a Arana».

Sin embargo, no despejó dudas al respecto del futuro de un Arana que espera acontecimientos, aunque quiso comentar también el caso del zaguero Manu Hernando, de quien alegó que ha pasado de ser «el cuarto central el año pasado por lesiones y diversas causas a ser titular. Hay gente que puede pelear el puesto y está mentalizada de ello», sin añadir más detalles al respecto.

Un tridente de casi dos millones de euros

Jefté festeja su tanto en el Carranza, el segundo de la pretemporada como delantero amarillo. / LOF

En caso de poder confirmar el regreso a la Isla de Arana, Las Palmas conformaría un tridente de delanteros centros envidiable en la categoría y con una clara denominación de origen. El todavía jugador del Racing se uniría a Jesé, que ya ha anotado un gol este curso, y a un Jefté Betancor que, aunque no ha mojado todavía este curso y está jugando en la banda izquierda, viene de protagonizar un temporadón en el Albacete. Los tres grancanarios tienen un valor conjunto de casi dos millones de euros según Transfermarkt, el portal web especializado en el mercado de fichajes: el Bichito está tasado en 300.000 euros, el ahora 7 insular, en 500.000, y el ariete racinguista, en un millón.

Con todo ese arsenal, tendrá que ser Rubén de la Barrera el que decida cómo quiere jugar y quiénes van a ser sus puntas. Un bendito problema para una temporada larga en la que el técnico coruñés prometió una UD más rockera en el día de su presentación y que ahora, con la posibilidad de juntar a estos tres futbolistas, seguro que encuentra más argumentos para cumplir su promesa.