Juanma Herzog se 'moja' sobre la posible llegada de Arana a la UD Las Palmas: «No depende de mí, pero un grancanario más siempre viene bien»

Feliz, risueño, con confianza y dispuesto a abrirle las puertas de la UD Las Palmas a Juan Carlos Arana. Juanma Herzog pasó esta mañana por la sala de prensa de Barranco Seco para hacer un repaso sobre la actualidad amarilla antes del choque de este sábado ante el Girona (20.30 horas, LaLiga TV). Y uno de los temas que tocó es el culebrón sobre la posible llegada del delantero grancanario del Racing a la entidad insular, dejando claro que un canario más siempre ayuda: «Esas cosas no dependen de mí (risas). Está claro que un grancanario más siempre viene bien. Ya veremos más adelante», resaltaba el zaguero tinerfeño de 22 años.

Dejando a un lado esos últimos retoques que pueda hacer la entidad para engrosar la nómina de futbolistas en estos últimos suspiros del mercado de fichajes, el canterano destacó la confianza que le está dando De la Barrera, alguien que incluso le anima hasta «cuando fallo y me dice que voy a seguir haciéndolo bien. Me siento feliz, aunque ya de por sí soy un chico muy risueño. No creo que mi situación haya cambiado mucho respecto al año pasado porque unas veces juegas y otras no; pueden pasar mil cosas. Lo importante es que ahora estoy bien, estoy jugando y el míster está confiando en mí. Eso es lo importante».

La competencia y un Girona en una situación un tanto complicada

Por otro lado, Herzog destacaba que la competencia de esta UD es uno de sus puntos fuertes y una de las claves para haber comenzado la temporada con dos victorias en dos encuentros. El central señalaba que en un plantel en el que no hay jugadores que «te puedan quitar el puesto, el nivel va bajando y te acomodas. Lo demostramos el curso pasado Álex Suárez y yo, porque es cierto que Mika Mármol y Sergio Barcia estuvieron muy bien durante toda la campaña, pero parte de ese rendimiento era por la competencia que había. Si todos estamos bien y felices, estoy convencido de que las cosas van a ir muy bien».

En cuanto al Girona de Quique Álvarez, el próximo rival de los isleños, el 15 amarillo remarcaba que están un poco «jodidos por cómo han empezado e intentarán ganar en casa, pero creo que nosotros tenemos que seguir en esta línea. Estamos preparados y creo que nos va a ir bien. Una competición como esta Segunda División siempre es complicada; un equipo como el Girona, al que todos veían como ascendido a principios de temporada, le está costando y eso refleja la dificultad de la Liga».