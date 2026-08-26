Manu Fuster y Taisei Miyashiro, los dos versos libres de una UD Las Palmas líder

La UD Las Palmas del rock tiene también versos libres. El conjunto amarillo ha empezado la temporada de la mejor manera posible, sumando dos victorias, una de ellas a domicilio, y firmando la primera portería a cero del curso. Este comienzo notable ha elevado a los grancanarios a comandar la clasificación de la Segunda División junto al CD Tenerife y pone a las claras que, tras lo ocurrido la temporada pasada con la eliminación a manos del Málaga en las semifinales de los playoffs, quieren volver a intentar el ascenso con un proyecto que aúna más gente de la casa con algunos retoques. Eso sí, hay piezas que el año pasado ya resultaron vitales y que ahora, con Rubén de la Barrera al frente de la nave, mantienen su importancia dentro de un esquema de juego con algo más de vértigo, un aspecto que lo diferencia del empleado con Luis García Fernández a lo largo de la 2025-26.

Es ahí donde Manu Fuster y Taisei Miyashiro se siguen encontrando cómodos a pesar de las modificaciones. Ambos se transformaron en piedras angulares de una plantilla que se quedó muy cerca de poder sentir la gloria, ocupando roles fundamentales y teniendo un peso específico sobre el terreno de juego, lo cual ayudó a acumular 73 puntos en 42 jornadas, igualando la segunda mejor marca de la entidad en su historia en la categoría. Cada uno, con sus virtudes y sus roles, brilló con luz propia vestidos con la elástica grancanaria, pero, con la llegada del preparador coruñés, su impronta no ha disminuido, sino que se ha amplificado con la intención de que vayan a más.

Director de orquesta sin límites

En el caso del jugador de Manises, la importancia que le otorga Rubén de la Barrera reside tanto en sus cualidades como en la confianza ganada en el pasado. Fuster coincidió con el gallego en el Albacete, donde juntos lograron el ascenso a Segunda en 2022. Aquella campaña, el valenciano la rompió anotando 12 tantos y repartiendo cuatro asistencias que terminaron siendo claves para el regreso manchego a la categoría de plata. Durante aquellos duelos en Primera RFEF para salir del barro nació una metamorfosis con la que el ahora mediapunta acabó por transformarse en su extensión sobre el verde. Esa sintonía no se ha perdido con el tiempo y el reencuentro con el técnico en la Isla ha sido como retomar la relación donde la dejaron. De hecho, el propio 14 insular aseguró este verano que el gallego no ha cambiado demasiado respecto a la etapa que vivieron juntos en el Carlos Belmonte.

En ese sentido, Fuster ha estado actuando con mucha libertad en el terreno de juego, lo que le permite moverse por todo el ancho del ataque y pisar diferentes zonas, aunque suele moverse más por la izquierda. Ese aspecto hace que el centrocampista se encuentre cómodo llevando las llaves de la ofensiva amarilla con criterio y calidad, ya que es capaz de hacer daño con su último pase y aprovechando los espacios que dejan las defensas para hacer daño. A poco que termine de ir cogiendo su forma física óptima y que acabe por engrasar su conexión con los nuevos fichajes, volverá a ser una figura transversal para esta UD; las siete dianas y 12 pases de gol que firmó el curso anterior son una marca muy golosa que puede repetir durante los próximos meses —este año ya suma un tanto—. Además, a sus 28 años, entra en la edad perfecta para alcanzar su cenit futbolístico.

Peaje pagado y a por más

La otra versión de los solistas insulares habla con acento nipón y está en una temporada vital en su carrera. Taisei Miyashiro llegó el pasado mes de enero a Gran Canaria sin hacer ruido como una apuesta por parte de la dirección deportiva de Luis Helguera que salió redonda. El japonés se adaptó a una velocidad espectacular pese a venir de un fútbol muy diferente para cuatro goles y dos asistencias. Sin embargo, una lesión cuando estaba en su mejor momento le frenó y, cuando volvió, le costó un poco más. Ahora que ya es propiedad de Las Palmas —el club pagó 1,8 millones al Vissel Kobe por los derechos federativos del asiático— y ya conoce tanto la competición como la entidad, se espera que dé un paso más al frente para terminar de completar su aterrizaje dentro del escenario europeo. Y el interior diestro no está, ni mucho menos, defraudando.

Su inicio de temporada ha sido muy bueno. Comenzó con una gran asistencia a Jesé en la primera jornada en el Gran Canaria ante el Albacete y continuó en esa misma línea estrenando su casillero de goles en Ceuta, donde también asistió a Fuster para cerrar el partido. Asimismo, se le ha visto con chispa, con atrevimiento y certero a la hora de encarar a sus rivales, tres cuestiones que dentro del nuevo estilo isleño suponen un plus. En ese sentido, aunque su libertad se ciñe mucho más al sector derecho del ataque de la UD, cuenta con licencia para cambiar de costado cuando sea preciso, pisar área si es necesario y acercarse a la zona de creación para echar una mano. En la figura del internacional por Japón, De la Barrera cuenta con un perfil que se asocia bien con cualquiera de sus acompañantes y que tiene olfato para, cuando los delanteros no estén finos, poder aparecer al rescate.

Sacrificio por el colectivo

Sin duda alguna, tanto Miyashiro como Fuster son dos piezas que, más allá de su importancia a nivel ofensivo dentro de esta UD, aparecen para remangarse cuando toca defender. De esa manera, no racanean esfuerzos y no dudan a la hora de ayudar a sus compañeros. Ese sacrificio en dos perfiles con tanto peso en el ataque resulta agua en el desierto para cualquier entrenador. En esta ocasión, De la Barrera ha llegado a Las Palmas y se ha encontrado con dos jugadores que le van a facilitar la vida dentro de su libreto. La polivalencia y el estilo de ambos encajan a la perfección dentro de lo que el preparador tiene en su cabeza porque, si los cimientos funcionan, lo demás acabará por hacerlo. Sobre todo, teniendo en cuenta la dinamita que tiene el coruñés arriba, que podría ampliarse con la posible llegada de Juan Carlos Arana.