La UD Las Palmas repite 27 años después el comienzo de una temporada que acabó en ascenso

La UD Las Palmas ha comenzado LaLiga Hypermotion con un registro que no alcanzaba desde hace 27 años. El equipo dirigido por Rubén de la Barrera ganó sus dos primeros partidos del campeonato, el mismo arranque que firmó en la temporada 1999-2000, una campaña que terminó con el conjunto amarillo como campeón de Segunda División y de regreso a la máxima categoría.

Las Palmas abrió el curso con una victoria por 2-1 ante el Albacete en el Estadio de Gran Canaria y confirmó su buen inicio al imponerse por 0-2 al Ceuta en el Alfonso Murube. Los goles de Taisei Miyashiro y Manu Fuster permitieron al equipo alcanzar los seis puntos.

El triunfo en Ceuta coincidió, además, con el 77 aniversario de la fundación de la UD Las Palmas. El conjunto amarillo comparte ahora la zona más alta de la clasificación con el CD Tenerife: ambos equipos suman seis puntos, cuatro goles a favor y solo uno en contra.

El precedente de la temporada 1999-2000

Para encontrar el anterior pleno amarillo después de las dos primeras jornadas de Segunda División hay que remontarse a agosto de 1999. La UD, entonces entrenada por el croata Sergio Kresic, inició la temporada con un derbi canario frente al Tenerife en el antiguo Estadio Insular.

Las Palmas ganó aquel encuentro por 2-0 gracias a los goles de Luis García Tevenet, desde el punto de penalti, y David Pirri. Ocho días más tarde, el conjunto grancanario visitó al Sporting de Gijón en El Molinón y volvió a sumar los tres puntos.

El equipo asturiano se adelantó en el marcador, pero la UD remontó y venció por 1-2. Tevenet volvió a marcar de penalti y Eloy Jiménez completó la remontada mediante un lanzamiento de falta.

Una temporada que terminó en Primera División

Aquellas dos primeras victorias dieron paso a una campaña histórica. La UD Las Palmas terminó la temporada 1999-2000 como campeona de Segunda División y consiguió un ascenso a Primera que se le resistía desde hacía doce años.

El regreso a la élite quedó certificado el 21 de mayo de 2000 con una victoria por 4-1 frente al Elche en el Estadio Insular. Sarasúa, Eloy Jiménez, por partida doble, y Pablo Lago marcaron los goles que desataron la celebración de los aficionados amarillos.

Fue el quinto ascenso a Primera División de la historia de la entidad. Desde aquella campaña, Las Palmas había completado 17 temporadas en la categoría de plata sin volver a ganar sus dos primeros encuentros.

Una nueva prueba frente al Girona

El precedente no garantiza que la historia vaya a repetirse, pero confirma la importancia del comienzo protagonizado por el equipo de Rubén de la Barrera. La UD suma seis de los seis puntos posibles y afronta la tercera jornada sin conocer la derrota.

Los amarillos visitarán este sábado al Girona, un equipo que descendió la pasada temporada de manera inesperada y que todavía no conoce la victoria en su regreso a Segunda División. El conjunto catalán suma un punto después de empatar frente al Leganés y perder por 2-1 ante el Córdoba.

El defensor del Girona agarra a Fabio Silva. / LOF

Montilivi pondrá a prueba el pleno de la UD y determinará si el equipo puede prolongar un arranque que ya forma parte de sus registros históricos. Por ahora, el paralelismo resulta inevitable: la última vez que Las Palmas comenzó una temporada de Segunda con dos victorias consecutivas, acabó celebrando el ascenso a Primera División.