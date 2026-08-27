De la Barrera y fichar un portero: "Le juro por la Virgen del Pino que en Girona juega Adri si pasa algo extraño"

Un De la Barrera exigente y autocrítico. No le vale el liderato de verano. Un barrerismo sin límites. El técnico de la UD afronta el pulso del sábado en Montilivi ante un Girona desmenbrado (20.30 horas, LaLiga TV) con deberes sobre la mesa.

"Las claves parten de ofrecer una mejor versión que la de los días de Albacete y Ceuta. Estoy esperanzado en mejorar la versión con balón. Y ser más consistente. Porque a medida que pasan las jornadas, aunque sean pocas, nos obliga a seguir ganando y mejorar el rendimiento".

Sobre el mercado, jura por la Virgen del Pino que Adri Suárez jugará el sábado si hay algún problema con Churripi en Montilivi. Pero de igual manera, no fue contundente sobre si el canterano se quedará como único relevo todo la temporada -el martes se cierra el mercado-. "Pues juro por la Virgen del Pino que no lo sé [con vistas al futuro y al cierre del mercado]. Pero ahora mismo, está clarísimo: si sucede algo extraño, le juro por la Virgen del Pino que juega Adri Suárez [ante el Girona en Montilivi]".

Mantiene que no quiere más fichajes: "No he pedido nada más...El resto depende de las oportunidades".

Se le cuestionó por el hecho de retirar a Jesé Rodríguez en dos ocasiones en el 60'. Lo atribuye al elevado grado de competencia. "Aspiro a que todos los jugadores estén en plenas condiciones de disputar todos los minutos, pero también tenemos buenos recambios en banquillo. Creo que tanto en el primer partido como en el segundo se ha visto reflejado. Metes en el campo a un jugador como Elías, Rafa, Iñaki, Sergio...Se dejan la vida y se comen el campo (...) No puedes perder energía en el 60-75 de partido en incluso antes. Debes dársela al equipo en forma de cambios, es importante. Tenemos un gran fondo de armario que nos permite evitar bajones. Llegan en forma de refresco e impacta con cada sustitución. Elías sale al campo y se deja la vida, eso contagia al siguiente compañero".

La vida de Jefté lejos del área

Admite que "Jefté no es extremo". Pero realza su labor defensiva. "Nos da cosas importantes, defensivamente es muy aplicado. Siempre llega, juega para hacer goles; su contribución va más allá de los tantos.

Toneladas de respeta a un Girona que está reubicando sus piezas en el mercado. "Tiene una identidad clara y definida, que le ha salido muy bien durante algunos años. Vienen de un descenso, pero cada partido es una historia diferente. Ese arranque no me dice nada. Al contrario, nos tiene que alertar. Al igual que el nuestro, porque ganar siempre no es la tónica general. La receta que conozco es mejorar las prestaciones del día anterior, con independencia del escenario y rival al que acudimos".