De la Barrera quiere ser Roque Olsen: el nuevo reto del revolucionario de la UD Las Palmas

De la Barrera quiere ser Roque Olsen. Otro guiño a la historia del revolucionario. El estratega coruñés de la UD busca mañana en Montilivi (LaLiga TV), ante un Girona en llamas, el tres de tres en un despertar liguero en Segunda. Tras batir al Albacete (2-1) y a la AD Ceuta (0-2), en la tarde más patriótica de los 77 años de vida del club pío pío, llega la oportunidad de clonar el despegue del histórico preparador argentino de la 84-85. 42 años no son nada para el gallego, que ya disfruta del liderato con el Tete.

Rubén de la Barrera. / LA PROVINCIA / DLP

Con Olsen -ver gráfico del margen derecho-, los amarillos se deshicieron del Celta de Vigo (1-2) y luego aprovecharon el efecto Estadio Insular para liquidar al Cartagena (2-1) y el filial del Atlético de Madrid (2-1) -los realizadores fueron Luiso Saavedra (3), Alexis Trujillo, Tito Angulo y el chileno Koke Contreras-. Con cinco jornadas de antelación, la UD ascendió en el Santiago Bernabéu tras empatar con el Castilla (0-0) de Pardeza, Pepe Mel o Losada.

Roque Olsen. / LA PROVINCIA / DLP

La vuelta del lateral zurdo Enrique Clemente a la lista de citados marca una tercera jornada que se abre esta noche con el Tenerife-Sporting (20.00 horas, LaLiga TV, DAZN). Los representativos canarios gobiernan la tabla del planeta de plata por primera vez en 96 ediciones. De la Barrera ya igualó con las dos victorias el arranque de Sergio Kresic de la 99-00. Se montó en el DeLorean de Regreso al Futuro y retrocedió 27 años. El Michael J. Fox de la UD ahora tiene un reto más complicado. La última alegría isleña en el feudo gironins se remonta a 2014 con un doblete de Guzmán Casaseca (1-2) -Paco Herrera era el comandante-.

Roque Olsen saluda a un jugador de la UD. / LA PROVINCIA / DLP

Urticaria con el ‘luisismo’

Pero Kresic cayó en la tercera fecha ante el Recre en el Insular (1-2). De la Barrera quiere bailar al son de Herrera para marcarse un Olsen. El martes se cierra el mercado de fichajes y su vestuario tiene margen de mejora con Juan Carlos Arana y un portero. Adam Arvelo y Bassinga salen cedidos y en este punto de la competición, De la Barrera es el galáctico de la caseta. La estrella de una UD con estrella que quiere tomar otra vez el fuerte de Carles Puigdemont doce años después. Olsen, Kresic y Herrera lograron subir.

Los tres encontraron el dorado que ahora busca el revolucionario coruñés. Cauto, autocrítico y que sí ofrece la relación de citados para los desplazamientos, luce una línea profesional antagónica con su antecesor Luis García Fernández. El gallego confía en el vivero de forma obsesiva, ahí figura el rol estelar de la quinta del Carranza con Valentín Pezzolesi (ha disputado la totalidad de los 180 minutos), así la apuesta por el juvenil Rafa Cruz (54’) y Elías Romero (7’, asistente en el tanto del éxtasis en el 93’ ante el Albacete en Siete Palmas).

Cantera, equilibrio, cero pretextos arbitrales y política de rotaciones.Todos los mimbres son importantes. No hay clases en una caseta que aún suspira por contar con Viti Rozada, Edward Cedeño, Recobita y el citado Clemente. El defensa aragonés, que logró cinco tantos en la pasada 25-26, fue una pieza mágica para Luis García. El mérito de De la Barrera reside en su inicio a lo Kresic sin el cinturón de seguridad de la pasada campaña. Horkas, Barcia, Mika, Amatucci o el Maradona Clemente -logró un tanto de fantasía en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF tras marcharse de cuatro rivales-.

Repiten los meritorios

Más allá del regreso de Clemente, la intención de De la Barrera es la de mantener a los meritorios de los seis puntos. Churripi es el nuevo Horkas -traspasado al Al-Wasl Football Club de la liga de los Emiratos Árabes por 4,5 millones- y confirma el acierto de su renovación del pasado verano. Hipotecado a un segundo plano, con el nuevo ciclo, es el número uno del revolucionario. El cambio se gesta y pasa por los guantes del onubense. Valentín, Suárez, Herzog y Bonfanti. La muralla del líder. Hormigón armado para hacer historia.

Dentro de la sala de operaciones, Enzo (el elegido para Ceuta) o Sergio Ruiz (titular ante el Alba) en esa posición de boya. Por delante, en esa zona de los poetas, el capitán Kirian Rodríguez, Fuster (1 gol) y Miysahiro (1). Jesé Rodríguez es el nueve de la UD y contabiliza una diana. En banda zurda, Jefté Betancor. El francotirador de Las Chumberas se sacrifica en tareas defensivas -en plena sintonía con Bonfanti-. Esa nueva tarea le expulsa del área, su zona de confort.

En el banquillo, una nómina insaciable de agitadores que bailan del olfato de Sandro Ramírez a los pulmones de Elías Romero. El arte de Rafa Cruz y la habilidad de Sergio Ruiz para superar la presión rival. Cabe sumar el ADN caótico y de descaro de Iván Jaime -el séptimo y último fichaje-.Y faltan por debutar Mateo Acimovic e Iván Medina. Además, por recibir el alta médica: Recobita o Ale García. El pistolero de Orilla de Sardina anotó siete tantos en la pasada Liga.

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De la Barrera no es Luis García y quiere ser Olsen. Iguala a Kresic y suspira por repetir el guarismo de Herrera en Montilivi. Coraje, escudo patriótico y el reconocimiento del socio -récord de abonados en Segunda-. Un parque temático. Da la lista y no habla del árbitro.