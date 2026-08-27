La UD Las Palmas vuelve al Estadio Gran Canaria: participa en el sorteo de entradas para el duelo ante el Leganés

La cuenta atrás para el regreso del fútbol al Estadio Gran Canaria ya ha comenzado. La UD Las Palmas recibirá al CD Leganés el próximo viernes 4 de septiembre, a las 19:30 horas, en un partido que se presenta como una nueva oportunidad para que el equipo amarillo continúe reforzando sus aspiraciones en LaLiga HYPERMOTION.

La afición volverá a desempeñar un papel protagonista en un estadio que aspira a convertirse, una temporada más, en uno de los grandes fortines de la categoría. El apoyo desde las gradas será clave en un encuentro entre dos equipos que buscan consolidar sus objetivos desde las primeras jornadas del campeonato.

Con motivo de esta cita, LA PROVINCIA pone en marcha un nuevo sorteo de entradas dirigido exclusivamente a sus suscriptores, ofreciendo la posibilidad de disfrutar en directo de uno de los partidos más esperados del calendario.

En total, tres ganadores podrán acudir acompañados al para seguir en directo uno de los encuentros que marcarán el inicio de la nueva temporada para el equipo amarillo en .

Participar es sencillo: los suscriptores interesados únicamente tendrán que completar el formulario habilitado en esta misma noticia y entrar así en el sorteo de las entradas.

La UD Las Palmas busca seguir creciendo en LaLiga Hypermotion

La temporada en LaLiga Hypermotion continúa ofreciendo máxima igualdad y cada jornada puede resultar determinante en la lucha por los objetivos del curso.

La UD Las Palmas afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte como local y sumar tres puntos de gran valor ante un rival que también aspira a mantenerse en la zona alta de la clasificación. El apoyo de la afición será nuevamente uno de los factores diferenciales para impulsar al conjunto amarillo en un campeonato donde la regularidad suele marcar el desenlace de la temporada.

El enfrentamiento frente al Leganés promete intensidad, competitividad y un gran ambiente en las gradas del Estadio de Gran Canaria, en Siete Palmas, escenario habitual de algunas de las mejores entradas del fútbol canario.

Será una nueva oportunidad para que los seguidores de la UD acompañen al conjunto grancanario desde la grada y vivan de primera mano el comienzo de un nuevo curso futbolístico.

Sorteo de 3 entradas dobles para suscriptores de LA PROVINCIA

Los lectores suscritos a LA PROVINCIA podrán participar en el sorteo de 3 entradas dobles para asistir al partido entre la UD Las Palmas y el CD Leganés.

Los ganadores tendrán la oportunidad de vivir desde el Estadio Gran Canaria toda la emoción de un encuentro que reunirá a dos históricos del fútbol español en una competición tan exigente como LaLiga Hypermotion.

Esta iniciativa

La promoción es exclusiva para suscriptores de LA PROVINCIA, dentro de las ventajas y experiencias vinculadas a la suscripción del periódico que se pueden encontrar en el Club+, formando parte de las acciones que el periódico desarrolla para acercar a sus suscriptores algunas de las principales citas deportivas y de ocio que se celebran en Canarias.

Con este sorteo, LA PROVINCIA refuerza su apuesta por premiar la fidelidad de sus suscriptores y acercarlos aún más a los grandes acontecimientos deportivos. Porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes a pie de campo.

¿Cómo participar en el sorteo?

La participación está reservada exclusivamente para personas con una suscripción activa a LA PROVINCIA. Para optar a una de las tres entradas dobles es muy sencillo, será necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, suscríbete y únete a nuestra comunidad hoy mismo aprovechando nuestras ofertas válidas para la primera suscripción. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo

Una vez enviado correctamente el formulario, el suscriptor quedará incluido entre los participantes del sorteo. Es importante facilitar datos de contacto válidos, ya que serán utilizados para localizar a los ganadores.

Cada una de las tres personas premiadas recibirá dos entradas para asistir junto a un acompañante, al encuentro entre la UD Las Palmas y el CD Leganés.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

Una vez finalizado el periodo de participación, LA PROVINCIA realizará el sorteo entre las participaciones válidas recibidas de sus suscriptores.

📅 La participación está reservada exclusivamente para personas con una suscripción activa a LA PROVINCIA. Por este motivo, resulta imprescindible comprobar y mantener actualizada la información personal en la sección 'Mi cuenta'.

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Si eres suscriptor y quieres acompañar a la UD Las Palmas en su regreso al Estadio de Gran Canaria, solo tienes que completar el formulario de participación. Tres entradas dobles esperan ganador.

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio de Gran Canaria! ✨⚽💛