Nieto contra abuelo: el travieso de la UD Las Palmas Rafa Cruz (16 años) reta al ilustre Stuani (39)

El nieto contra el abuelo. Cruz versus Stuani. El extremo del barrio de San Andrés de Arucas Rafa Cruz (16,8 años, 6.153 días) afronta mañana su tercera partido en la esfera profesional con la UD ante el poderoso Girona en Montilivi (20.30 horas, LaLiga TV). Un club que 'Eurogirona' y ahora busca su primera victoria en Segunda en plena reconstrucción. En esa vestuario de otra categoría, un ilustre del balón como Stuani, capitán y estandarte del club catalán con 39,8 años y 14.566 días de vida.

Stuani festeja un tanto con el Girona. / LA PROVINCIA / DLP

Hay 23 años de diferencia y alguna 'batallita' de más. Stuani ha disputado 313 duelos con el Girona y un total de 346 duelos en Primera, por los 139 en la categoría de plata, así como ocho en Liga de Campeones. Rafita Cruz fue campeón en la pasada temporada del campeonato autonómico de División de Honor y puso en apuros al FC Barcelona en la Copa de Campones sub 19. Ya ha despertado el interés del combinado nacional Sub 19 y es uno de los alumnos aventajados de la quinta del Carranza.

Cruz debutó en Segunda ante el Alba y figura tercero en la tabla de los más precoces de la UD tras Omar Fleitas y Pedri. El delantero uruguayo encadena su décima temporada en el Girona. De dilatada trayectoria, ha pasado por Italia, con dos temporadas en la Reggina, e Inglaterra con el Middlesbrough. También jugó en el Albacete, Levante, Espanyol, Racing de Santander.

Tiene catorce temporadas en la máxima categoría y ascendió a Primera en el Heliodoro con el grancanario Juanpe Ramírez -final del playoff del 'veo mucha fiesta aquí' de junio de 2022-.

Noticias relacionadas

En la 2009-10, en las filas del Albacete, Stuani hizo 22 goles en el reino de plata de la Segunda. Rafa no tenía ni un año. Mañana, se verán las caras en el pulso generacional más loco de la jornada.