El portero Valverde Dios, la novedad de la 'UD Las Palmas patriótica' al asalto de Montilivi

Con Dios en la portería. Y la Virgen del Pino en la recámara. El técnico de la UD Rubén De la Barrera alista al portero del filial Jorge Valverde Dios -formado en las filas del CD Castellón- como principal novedad en su relación de 24 futbolistas de cara a la disputa de la tercera jornada ante el Girona en Montilivi (mañana, 20.30 horas, LaLiga TV).

Junto al arquero de la 'vela chica', que hoy juega la final del Torneo El Paso en La Palma ante la formación de Maxi Barrera, figuran los metas Churripi y Adri Suárez.

Valverde Dios durante una sesión de entrenamiento con el CD Castellón. / LA PROVINCIA / DLP

De la Barrera resaltó en la previa que solo podía jurar por "la Virgen del Pino que Adri Suárez jugaría si pasa algo extraño" con Churripi. El debate de fichar a un portero sigue abierto.

El martes se cierra el mercado con la UD pendiente de las evoluciones del gran deseado Juan Carlos Arana. El Racing juega esta tarde en El Sardinero contra el Elche y la formación de José Antonio López sigue pendiente de fichar a otro pistolero. Un movimiento que dejaría al estilete grancanario con vía libre para, por fin, vestir de amarillo.

La relación de convocados de la UD para la disputa de la tercera jornada. / LA PROVINCIA / DLP

Más allá de los tres porteros, en la UD patriótica -por la exaltación de Miguel Ángel Ramírez en pleno viaje a Ceuta-, solo cuenta con la presencia de Enrique Clemente como nota reseñable. Un escudo que late bajo el ritual y la liturgia de la invasión de los 'platanitos'.

De Rafa Cruz a Villote en una lista con acento grancanario. Junto al zaguero aragonés, que se lesionó en Marbella durante la pretemporada, figuran Álex Suárez, Herzog, Andrés Rodríguez, Valentín Pessolesi, Iñaki, Jefté, Sergio Ruiz, Jesé, Miyashiro, Enzo, Manu Fuster, Acimovic, Sandro Ramírez, Kirian, Bonfanti, el último fichaje Iván Jaime, Elías Romero, Iván Medina, Rafa Cruz y Villote.

Las bajas

En el apartado de ausencias, Marvin Park y Viti Rozada para ahondar en el problema del costado derecho. Además, Recobita y Cedeño. Así como el estilete de Orilla de Sardina, Ale García, que hizo siete tantos en la pasada edición liguera a las órdenes de Luis García Fernández. La UD patriótica de Dios y con una legión de platanitos viaja rumbo al corazón del feudo independentista de Carles Puigdemont.

Un rival que muta al segundo

Un Girona irreconocible. El rival de la UD sigue con su particular proceso de mutación total. Ayer, se anunció el traspaso del extremo surcoreano Minsu Kim al Glasgow Rangers por diez millones -la cláusula-. Además, fichan al relevo de Arnau Martínez, que fue vendido al Valencia por cinco kilos. Se trata del internacional sub 21 Javier Boñar, que llega del Atlético de Madrid y firma por cuatro temporadas. Cuesta dos millones.

Por su parte, Viktor Tsygankov sale vendido al Ajax del extécnico gironins Míchel Sánchez por 3,5 kilos y tiene contrato hasta junio de 2029. La nota del club gironins fue muy escueta. ‘El Girona y el AFC Ajax han llegado a un acuerdo para el traspaso de Viktor Tsygankov’. El extremo se negó a saltar al césped del Nuevo Arcángel en la última jornada ante el Córdoba.

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Tsygankov respondió públicamente a través de sus redes sociales con el mensaje ‘algún día hablaré’. La situación de Ounahi, Asprilla, Bryan Gil o Van de Beek también está en el aire, a unas horas del pulso contra Las Palmas (mañana, 20.30 horas) y del cierre de mercado (el próximo martes). Por lo tanto, el club catalán ingresa en tres operaciones un total de 18,5 millones. Tiene margen suficiente para reforzarse en busca de su vuelta a Primera, la única meta válida.