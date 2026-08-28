La UD Las Palmas busca el maillot de líder del Tour de plata ante un Girona en llamas

Patina el Tete, pasillo de honor para la UD. Marcarse un Roque Olsen en la guarida indepe de Carles Puigdemont. La 'UD patriótica' de Rubén de la Barrera, implacable en las dos primeras jornadas con pleno de seis puntos, visita a un Girona en descomposición (20.30 horas, LaLiga TV) para quedarse con el maillot de líder -tras la derrota del bloque de Cervera ante el Sporting-. El bloque gironins traspasó al rebelde Tsygankov al Ajax de Míchel (3,5), al extremo surcoreano Minsu Kim al Rangers (10) y al lateral Arnau Martínez (5). Y pueden desfilar Bryan Gil, Van de Beek y Asprilla. Con este panorama, los amarillos quieren seguir en una nube. El tercer triunfo consecutivo en un inicio en Segunda evoca a la racha de la 84-85 del histórico Olsen y dejar atrás al eterno rival.

Tras igualar a Sergio Kresic (1999) y teletransportarse 27 años, ahora el salto es mayor: 42. Devora récords y complejos esta UD camaleónica. Con la vuelta de Clemente, más competencia para Bonfanti y respeto para la dupla Suárez-Herzog. Lo que funciona no se toca. Se espera un once continuista con Jesé de faro ofensivo. Jefté, en banda, hace más kilómetros que Pogacar. Pero funciona gracias a la inspiración divina de Fuster y Taigol Miyashiro.

Olsen ascendió (1985) y Kresic hizo lo propio (2000). Los dos como campeones y Herrera, que subió el 21-J de 2015, es el último que tomó Montilivi (2014). En esa mesa de emperadores come De la Barrera, que está frito por hacer debutar a su ahijado Iván Jaime -lo trajo del Oporto-. En esta UD sin Mika, Barcia, Horkas o Amatucci, manda la locura de la cantera. La consolidación de Valentín Pezzolesi en la esfera profesional, así como el desparpajo de Rafa Cruz es el abono del futuro. La gasolina del presente y un motivo para iluminar el escudo. A golpe de vértigo y contragolpes, De la Barrera se desmarca del libreto de Luis García. Y ahora tiene otra oportunidad para incendiar la tabla con un inicio de impacto. Marvin, Viti Rozada, Cedeño, Opoku, Ale García y Recobita conforman la lista de ausencias.

La UD patriótica -Ramírez hizo viral el «somos patriotas y defendemos la bandera de España y Canarias a muerte»- trata de hacer hueco a Arana y Ale García es una golosina en el mercado. A tres días para el cierre de las operaciones -1 de septiembre-, aún no se atisba el horizonte del proyecto del revolucionario De la Barrera. Sandro, Ale García, Iván Jaime e incluso Cruz disparan el factor fantasía. Si en 2014, el bigoleador fue Guzman Casaseca, si quieren comprarse una mansión en el Melrose Place de La Minilla deben apostar por Fuster. Aladino está desatado y liberado en este Año I después de Viera (que no Jesucristo).

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Es el instante preciso para sorprender al irreconocible Girona. Un punto de seis y un Quique Álvarez que comienza a ser cuestionado en una plaza caliente. Hace dos temporadas, sonaban tambores de Liga de Campeones. Ahora, reina el caos. Lluvia de cromos y la necesidad de adaptarse al huso horario de Segunda. La UD lo sufrió tras la lluvia de fichajes de Otero. Soltar lastre sin límites para respirar.