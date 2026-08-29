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Girona - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas defiende el coliderato ante un Girona que todavía no sabe ganar

Ceuta - UD Las Palmas

Ceuta - UD Las Palmas / LOF

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

La UD Las Palmas afrontará este sábado en Montilivi su tercer compromiso de la temporada con el objetivo de mantener su pleno de victorias. El cuadro amarillo comparte el liderato de LaLiga Hypermotion con el CD Tenerife después de que ambos equipos hayan sumado los seis puntos disputados.

Los futbolistas dirigidos por Rubén de la Barrera estrenaron el curso imponiéndose por 2-1 al Albacete en el Estadio de Gran Canaria. Una semana después, prolongaron su buen momento con una victoria por 0-2 ante el Ceuta en el Alfonso Murube. Los goles de Taisei Miyashiro y Manu Fuster permitieron al conjunto grancanario colocarse en lo más alto de la clasificación, por delante del Tenerife pese a que los dos presentan idénticos registros.

Fútbol: Ceuta - UD Las Palmas

Jesé chuta a puerta durante el partido Ceuta - UD Las Palmas / LOF

La tercera jornada enfrentará a los amarillos con uno de los equipos señalados como candidatos al ascenso. El Girona volvió de forma inesperada a Segunda División apenas dos años después de finalizar tercero en la máxima categoría y estrenarse en la Liga de Campeones.

Su arranque en LaLiga Hypermotion, sin embargo, no ha cumplido las expectativas: ocupa el decimoséptimo puesto con un solo punto tras igualar frente al Leganés y caer por 2-1 contra el Córdoba.

El último precedente entre ambos clubes se remonta al 3 de febrero de 2025, cuando competían en Primera División. El Girona venció entonces por 2-1 en Montilivi gracias a los tantos de Abel Ruiz y Yáser Asprilla, mientras que Fábio Silva anotó el único gol visitante en los minutos finales. La UD Las Palmas retorna ahora al campo catalán dispuesta a cambiar aquel desenlace y encadenar su tercer triunfo consecutivo.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Girona - UD Las Palmas correspondiente a la tercera jornada de la Liga Hypermotion se jugará el sábado 29 de agosto, a las 20:30 hora de Canarias (21:30 hora peninsular) en el Estadio Municipal de Montilivi.

Dónde ver el Girona - UD Las Palmas

El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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