Vuelve la 'UD patriótica'
Le toca a 'Maradona Clemente' y Enzo sigue portando el GPS de la UD Las Palmas en Montilivi
El técnico coruñés se carga a Bonfanti en la banda izquierda y mantiene la alineación que tumbó al Ceuta en el Alfonso Murube. Rafa Cruz, Sandro, Romero e Iván Jaime, munición para el descanso a la espera por Arana
Honores para Enrique Clemente, que sale de inicio en Montilivi. La UD Las Palmas reta al caótico Girona FC por la primera plaza con el zaguero aragonés en el costado zurdo tras dejar atrás su lesión muscular.
En el resto de la propuesta pío pío, los ya conocidos con Churripi, Valentín Pezzolesi, Álex Suárez, Juanma Herzog y Maradona Clemente. En la medular: Enzo Loiodice, Kirian Rodríguez, Manu Fuster, Taisei Miyashiro y Jefté Betancor tirado en el costado zurdo -un invento táctico que genera dudas-. Como nueve, la gran referencia de Jesé Rodríguez.
Por parte del gigante Girona, que afronta un momento crítico de la temporada, en plena operación salida, figuran el meta Gazzaniga, Francés, David López, Junior, Álex Moreno, Jastin, Fran Beltrán, Izan y Bryan Gil. Como estiletes: Abel Bruiz y Vanat. La formación de Quique Álvarez suma un punto de seis y ha perdido una nómina importante de sus estrellas del pasado curso -como Min sun Kim, Viktor Tsygankov o Arnau Martínez-. La contienda arranca a las 20.30 horas en Montilivi y lo televisa LaLiga TV. La última victoria amarilla en el feudo gironins se remonta a 2014 con un 1-2 y dos tantos de Guzmán Casaseca.
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